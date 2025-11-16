La sociedad cultural Gesto presume del arte de sus socios con una exposición en Gijón "llena de luz": "Va a chocar la calidad"

Una iniciativa con la que Gesto Sociedad Cultural busca presumir de la variedad y la capacidad artística de sus socios. Así es "La colectiva 27", la muestra que desde este domingo se encuentra en el espacio "El Muro" del hotel Abba Playa. La exposición está formada por más de treinta obras de veintidós artistas que forman parte de la asociación. "Creemos que esta es la mejor forma de culminar el año", expresó esta mañana la presidenta de Gesto, Arlé Corte, en una inauguración a la que acudieron numerosos componentes de la entidad.

En una extensa pared de la planta baja del hotel se encuentran instaladas hasta el 16 de enero las obras que componen "La colectiva 27", las cuales generan todo un crisol de técnicas artísticas. "Hay acrílico, óleo, madera, cerámica, fotografía, ilustración digital...", celebraba Corte, orgullosa del resultado obtenido tras las horas de montaje. "Generalmente, lo que solemos hacer en nuestras exposiciones es buscar un hilo conductor y darles un nombre que reflejara eso. Sin embargo, en esta decidimos darle la posibilidad a más socios y que así su arte pueda llegar a los clientes del hotel y a más visitantes en una época de tanto turismo como la Navidad", desarrolló Corte.

La denominación de la muestra se debe a que la junta directiva cifró en 27 las exposiciones colectivas impulsadas a lo largo de la historia de Gesto, que en la actualidad cuenta con más de 70 socios. "A la gente que venga le va a chocar que entre nosotros hay mucha calidad y, además, que hemos sido capaces de unir los cuadros de artistas profesionales con las de otros que tienen al arte como afición", aseveró Corte.

Variedad de técnicas artísticas empleadas

Dos de los profesionales que toman parte en "La colectiva 27" son la pintura y dibujante Mabel Lavandera, con "Enclave de solos", y Álvaro Noguera, con "Retablo primero". Ambos destacaron sobre la exposición que "es muy diversa, ya que cada uno hemos aportado temáticas y técnicas distintas". "Además, todo el mural tiene mucha luz y eso es importante para que llamen más la atención", abundó Noguera.

Otra de las socias que aplaudió la idea de Gesto fue Rola Yaman, una libanesa que acumula tres años como residente en Gijón. "Desde niña había tenido pasión por la tarde, pero finalmente me centré en una ingeniería porque en mi país no tenía mucho recorrido. En 2017 empecé a tomármelo más en serio como autodidacta y cuando me mudé a Gijón me apunté a unas clases", explicó Yaman, que agregó que "desde que entré en Gesto ha sido un apoyo genial". "Esta muestra es una oportunidad genial para quienes no somos profesionales. Es increíble ver mi trabajo junto a los de artistas destacados", aseveró esta socia de Gesto, que luce en el hotel Abba Playa su obra "Begin again".

Además de los nombrados previamente, en la muestra hay trabajos de Federico Mieres, Benjamín Tous, Sebastián Ruiz, Lourdes Mieres, Rafael Arroyo, Gelu García, Fernando Díaz, Miguel Santomé, Arturo Presa, Juanjo Prieto, Encar Novoa, Isabel Álvarez, Miriam Amengual, Nani Kulasky, Carmela Corzo, Juana Ventosa, Liam Eylé y Rosalina Alonso.

Las obras de arte de la exposición con la que Gesto despedirá el año 2025 pueden ser adquiridas por precios que oscilan entre los 250 y los 1.200 euros.