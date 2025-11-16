Tito Montero, cineasta, presenta hoy "Cuartu 207_": "Hay que crear un modelo propio de cine asturiano"

El periodista, escritor y cineasta Tito Montero (Oviedo, 1978) presentará a las 19.30 horas en la sala 5 de Ocine "Cuartu 207_". Con este largometraje documental, Montero ofrece una secuela del el debate iniciado sobre el cine asturiano por Ramón Lluís Bande en 2019 con "Hotel Asturies".

En el rodaje participaron 12 cineastas asturianos.

Así es. Todos ellos habían participado en la pasada edición del FICX. Lo que hicimos fue darles cinco minutos en la habitación 207 del Hotel Asturias para que hablaran delante de una cámara del momento actual del cine en Asturias.

¿Por qué decide retomar la idea de Bande?

Fue algo muy personal. Por un lado, en su obra yo había participado y no me gustó cómo me expresé. Me dio la sensación de que habíamos hablado con cierta ligereza, sin pensar lo suficiente en las películas. Eso me picó tanto que decidí empezar la tesis doctoral sobre el cine asturiano. Entonces, ese conjunto de cosas me hizo aceptar el reto, que además encaja con mi proyecto.

¿Está contento con el resultado?

El formato funciona como un tiro y el proceso de montaje de la película es diferente en cuanto a la forma. En esta película, el arranque es muy plástico e intenta dialogar de una manera más explícita con el de "Volver a Empezar", por aquello de estar en el Hotel Asturias.

¿Qué conclusiones ha sacado?

Sus discursos son absolutamente variados y eso es importante. Eso sí, fija un momento, unas maneras de pensar y se toma en serio el cine asturiano. Lo que trata la película es de ser un incentivo al debate y a la reflexión. La que saco a nivel personal es que el despiste generalizado sigue estando en el mismo sitio y que tenemos que pensar mucho más, tenemos que ser mucho más respetuosos con el corpus increíble de películas que se han ido generando en los últimos 25 años, respetarlas, conocerlas. Y una vez que hagamos eso, igual podemos empezar a hablar de lo que es una evidencia material incuestionable. La realidad es que el cine asturiano, contra todo pronóstico, existe y está permanentemente presente y cada vez de una manera más venturosa.

¿Qué retos hay por delante?

El cine asturiano está en sus inicios porque existe desde la mutación tecnológica que permitió el cine digital. Puede llegar a donde queramos que llegue. El cine asturiano tiene de increíble que las películas nacen en un entorno en el que no hay tradición ni industria. Estamos en un momento idóneo para tomárnoslo en serio y para generar nuestro propio modelo. En un momento en el que todo se diluye en lo globalizado, es clave tener una personalidad fuerte y marcada.