El turismo en Gijón afronta otro récord con más de 90.000 cruceristas en 2026

Con la previsión de que El Musel reciba 55 escalas el próximo año, el turismo de cruceros en 2026 para Gijón apunta ya a récord. La Autoridad Portuaria tiene ya reservado un volumen de actividad que supondría, por número de buques, un repunte del 57 por ciento respecto al año en curso (con 35 escalas), así como un notable aumento de visitantes: los cruceros suman un total de 92.974 plazas, un 34 por ciento más que los 69.437 que albergaban en total los buques de las escalas de este año. Señalan desde El Musel que a su "cartera de navieras fidelizadas" se suman las mejoras en las pasarelas de embarque, y Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto, ensalza que este tipo de actividad contribuye "a la proyección de la ciudad de Gijón y al fortalecimiento de su imagen como destino turístico de referencia"

Esa cartera "fidelizada" de clientes hace que buena parte de las navieras que han programado escala el año que viene en Gijón ya han pasado antes por la ciudad. Un ejemplo destacable es el regreso de la compañía francesa Ponant, que trabaja el sector de los cruceros de lujo. Señalan desde el Puerto que esta marca ya había operado en Gijón en 2020 y 2021 y que es una compañía "especializada en viajes de expedición", un tipo de embarques "que se caracterizan por tener una gastronomía de alta cocina en un ambiente de cinco estrellas, con una flota vanguardista". En 2026 El Musel acogerá, en concreto, la escala del "La Lapérouse", que lleva a bordo servicios como un teatro y una zona de gimnasio.

Otro detalle de la temporada crucerista que está por venir y que la Autoridad Portuaria destaca es la previsión de en Gijón se hagan cinco escalas dobles. "Recientemente, el Puerto de Gijón, que tiene capacidad para acoger varias escalas a la vez, incorporó dos nuevas pasarelas de embarque para mejorar el servicio a los cruceros", recuerdan desde El Musel. También está previsto que el crucero "Europa 2", de la empresa Hapag Lloyd, haga una escala con pernocta, un gesto poco habitual en este tipo de rutas. El viaje de este buque está programado para el próximo mes de mayo.

Consideran desde El Musel haber "consolidado" su trabajo con cruceristas desde la pandemia, un año que supuso un parón total en este apartado, como es lógico. Desde entonces, sin embargo, el auge de escalas ha sido "constante" tanto en número de buques como en el número de plazas.

Este tipo de tráficos, en realidad, al Puerto no le aporta "un beneficio económico directo de especial relevancia", pero Roqueñí asegura que "el turismo de cruceros dinamiza la actividad de las diferentes empresas que prestan servicios a estas embarcaciones". "Desde la Autoridad Portuaria consideramos que, dando soporte a este nicho turístico, contribuimos a la ciudad", defiende la presidenta portuaria.

El primer crucero del año que viene está programado para el día 8 de abril. Será el "Queen Victoria", de la compañía Cunard. Si la programación actual se mantiene, la temporada se cerrará con el "Ambition", de la compañía Ambassador, el día de Nochebuena. Este crucero estuvo en Gijón este pasado verano, con 1.200 pasajeros a bordo. El "Queen Victoria" también ha visitado la ciudad ya en varias ocasiones y puede albergar a más de 2.000 turistas.

Los últimos balances cerrados dan una idea del repunte de este tipo de turismo. Llegaron a Gijón en crucero 27.455 pasajeros en 2023 y esa cifra subió hasta lo 47.714 en 2024. La previsión que hacía el propio Puerto para el año que viene hace unos meses, además, era superar los 80.000, una cifra que ahora se consolida en los 92.974 de acuerdo a una programación que se considera ya estabilizada.