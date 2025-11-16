Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Veriña procesionan por San Martín

Con una misa y una procesión, sin olvidar la ofrenda del ramo, pusieron este domingo el broche los vecinos de Veriña a sus fiestas de San Martín, que se celebraron durante el fin de semana con distintas actividades gastronómicas, deportivas e infantiles impulsadas por la asociación vecinal que lidera José Luis García Nicieza.. A la cita dominical acudió el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, y Cristina Villanueva, directora de área.

Los vecinos de Veriña procesionan por San Martín

