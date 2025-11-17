La calle gijonesa de Marqués de San Esteban, a falta de un último test, se renovará antes de verano

Se hará una última prueba de limpieza, previsiblemente esta semana, pero el Ayuntamiento cree tener ya sobre la mesa la solución técnica que, esperan, permitirá cambiar el ya endémico problema estético de la calle Marqués de San Esteban. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la céntrica calle se reformará el año que viene, y cuenta para ello con una partida presupuestaria de 300.000 euros para una actuación que permitirá renovar toda la acera. Las dudas sobre cómo podría solventarse el problema de suciedad y deterioro del suelo habían comenzado a estudiarse en junio, como publicó también en su día este periódico, con una prueba sobre el terreno que dejó desde entonces dos "parches" en el vial para testar la evolución de dos tipos diferentes de resinas. Según explican desde el Consistorio, una de ellas, la que hoy luce de un color gris muy claro, apunta a que será el material que se usará para la actuación.

El pobre desempeño del material elegido cuando se reformó el vial empezó a atisbarse ya en 2017, cuando los operarios aún estaban rematando detalles, y no ha acabado de encajar en la ciudad. La limpieza mecánica de los trabajadores de Emulsa no logra frenar el ennegrecimiento de una acera que parece tener un imán especial para aferrarse a los chicles y que preside, además, una calle que necesita estar más bien a prueba de bombas, ya que el trasiego en noches de fiesta es notorio y, al estar cubierto en su parte soportalada, no puede beneficiarse de un lavado extra en días de lluvia. Jugó todo en contra y la solución más viable hoy por hoy es apostar por un pavimento nuevo que aporte una mayor resistencia.

Apostó el gobierno local, entonces, por hacer primero una prueba sobre el terreno y valorar opciones. Es lo que se hizo en junio y lo que se lleva inspeccionando desde entonces, porque se quería comprobar cómo evolucionaba el material testado con el paso del tiempo y con el uso. Se hicieron dos "parches" recubriendo con diferentes resinas dos tramos de la calle alejados de los soportales. Uno está a la altura de Hacienda y el otro frente al antiguo Suther. Se encargó de la tarea Cerquisa, una empresa asturiana experta en pavimentos. En cuanto los materiales se secaron, las vallas fueron retiradas y desde entonces se puede caminar por estos tramos con normalidad.

Desde entonces y hasta hoy, y al menos a juicio del Ayuntamiento, ambas propuestas están mostraron un desempeño "mejor" que la acera original, pero cada una a su manera. Uno de los tramos, por ejemplo, parece estar cambiando de color, con tonos cada vez más amarillos, y apunta con estar deteriorándose más rápido. Se considera que no luce ya el aspecto homogéneo que tenía en junio y en general a los técnicos les resulta por ahora menos garantista. Es el "parche" frente a la Agencia Tributaria. El otro, sin embargo, está convenciendo más a los operarios tanto porque está ofreciendo menos resistencia a los lavados mecánicos como porque el color en este casi sí parece uniforme: luce el mismo tono gris claro que tenía en su origen y es por ahora la opción que más gusta.

Los materiales elegidos

Habrá que esperar todavía a un último lavado para ver cómo se comporta esta resina, que este fin de semana sí deja ver algún pegote de chicle y una mancha oscura causada seguramente por un derrame de bebida. Si sale bien, y es lo que se espera, será esta la solución que se usará para la obra del próximo año. La idea del Ayuntamiento es que la actuación pueda realizarse a lo largo del primer semestre del próximo año, así que si todo va bien la nueva imagen de Marqués de San Esteban podría verse el próximo verano.

Esta solución técnica apuesta por instalar un pavimento continuo de mortero epoxi. La prueba realizada por Cerquisa, en concreto, realizó sobre la acera una limpieza del tramo y un fresado y colocó después una primera capa de imprimación de esta resina epoxi, que se recubrió después con una capa base de mortero semiseco que se lijó. La superficie está sellada, por último, con tres capas de resina. Decían en Cerquisa haber usado "componentes de excelentes resistencias mecánicas y químicas". Para el otro tramo se había usado un mortero de poliuretano cemento.