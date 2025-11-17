"Las casas modulares son una respuesta innovadora para acceder a la vivienda en Asturias"

"Si tienes un sueño, nosotros te ayudamos a hacerlo realidad". Esta es una de las premisas que rige el trabajo de RIBA Spaces, una empresa con sede en Gijón dedicada a la construcción de casas modulares. Rapidez, precisión, sostenibilidad y un diseño personalizado son algunas de las bondades de este sistema, que, según vaticinan los CEOS de este proyecto, Iván Ortea y Bastián Pol, "son las casas del futuro en Asturias".

-¿Por qué apostaron por RIBA Spaces?

-RIBA Spaces nace en 2022, fruto de la inquietud de un equipo joven por ofrecer una alternativa real y de calidad al problema actual de la vivienda. Surgió en Asturias, con la idea de transformar contenedores marítimos y estructuras metálicas en espacios habitables, sostenibles y de diseño. Desde el principio, RIBA apostó por la industrialización y la eficiencia constructiva, creando viviendas y espacios modulares de alto nivel que combinan estética, funcionalidad y rapidez de ejecución.

-¿Qué es una vivienda modular?

-Una vivienda modular es una casa construida a partir de módulos fabricados en taller bajo control industrial, que posteriormente se transportan y ensamblan en el terreno definitivo. Cada módulo se fabrica con precisión milimétrica y con materiales de alta calidad, lo que permite optimizar tiempos, reducir residuos y asegurar un acabado final superior al de una obra tradicional.

-¿Ofrece todas las garantías de una casa convencional?

-Sí, e incluso más. Las viviendas modulares de RIBA cumplen con todas las normativas de edificación vigentes y ofrecen las mismas garantías estructurales, energéticas y de habitabilidad que una casa convencional. Además, al fabricarse en un entorno controlado, se minimizan los errores y se garantiza una mayor durabilidad, eficiencia energética y control de calidad en cada fase.

-¿Qué ventajas tiene este sistema frente a las construcciones tradicionales?

-Las principales ventajas son la rapidez, la precisión, la sostenibilidad y el diseño personalizado. Se reducen los tiempos de construcción hasta un 70%, los costes se mantienen estables desde el inicio, sin desviaciones ni imprevistos, se reduce el impacto ambiental gracias al uso responsable de materiales y a la mínima generación de residuos y, sobre todo, permite ofrecer viviendas únicas, adaptadas a cada cliente, con acabados de alta gama y una estética contemporánea.

-⁠¿Estamos familiarizados con este tipo de viviendas o sigue habiendo cierto recelo?

-En España todavía existe cierto desconocimiento, aunque la mentalidad está cambiando rápidamente. La administración está empezando a valorar y validar este tipo de viviendas y cada vez más personas valoran la eficiencia, el diseño y la rapidez que ofrece la construcción modular. En Asturias, donde nació RIBA, estamos viendo un crecimiento notable en la demanda tanto de viviendas como de espacios comerciales o turísticos modulares. La confianza llega en cuanto los clientes visitan una de nuestras obras y comprueban la calidad real del producto.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?

-Nuestros clientes son personas y empresas que buscan soluciones modernas, sostenibles y personalizadas. Desde familias jóvenes que quieren su primera vivienda eficiente, hasta promotores que desarrollan complejos turísticos o deportivos, pasando por marcas que buscan espacios efímeros o comerciales de diseño. Todos comparten una visión: construir de forma diferente, con calidad y sentido estético.

-¿Son viviendas caras de mantener y adquirir?

-No. Aunque a primera vista pueda parecer un producto premium, el sistema modular reduce costes globales gracias a su eficiencia en tiempos, materiales y mantenimiento. El consumo energético es menor, los materiales son más duraderos y la construcción más controlada, lo que se traduce en un ahorro real a medio y largo plazo.

-¿El futuro de las viviendas en Asturias pasa por las casas modulares?

-Sin duda. Asturias necesita soluciones ágiles, sostenibles y adaptadas a la realidad actual del mercado inmobiliario. La construcción modular representa una respuesta innovadora al acceso a la vivienda, combinando calidad, diseño y rapidez. En RIBA creemos firmemente que el futuro pasa por construir mejor, no más —y la industrialización es el camino.