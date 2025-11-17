El convenio para la gestión del recinto de la Feria de Muestras, pendiente de evaluación

El convenio para la gestión del recinto en el que se celebra la Feria Internacional de Muestras de Asturias, está pendiente de una probable revisión para determinar si se actualiza el canon que cada año paga la Cámara de Comercio de Gijón al consorcio propietario de los terrenos e instalaciones. El asunto se volverá a abordar en la próxima reunión de la Junta de Gobierno del Consorcio, después de que la celebrada este mes concluyera sin acuerdo sobre la prórroga del convenio actual, que vence el 31 de diciembre. El Principado, que preside el consorcio, así como otros socios del mismo, son proclives a prorrogar el convenio por un solo año para evaluar en ese tiempo la modificación del mismo. La Cámara defiende que la única prórroga que cabe es por cuatro años más.

El Consorcio fue creado por el Principado, el Ayuntamiento de Gijón, la antigua Cajastur y la Cámara de Comercio en 1999, con una participación en el capital a partes iguales. También se integraron como socios minoritarios otras cuatro cámaras de Asturias y León y el Ayuntamiento de Langreo. Posteriormente se incorporó como socio con un porcentaje también significativo Caja Rural de Asturias, cuando Unicaja declinó acudir a la ampliación de capital para acometer las obras de modernización del recinto.

De la gestión de las instalaciones se encarga la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, cuya principal fuente de ingresos son las actividades que se organizan en el mismo, en especial la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). La Cámara de Gijón paga anualmente un canon al Consorcio. El actual se estableció en un convenio rubricado en junio de 2021 y ronda los 300.000 euros anuales.

El canon viene siendo inferior a la suma de gastos y amortizaciones que en cada ejercicio afronta el consorcio. Así, en el año 2024 el Consorcio tuvo unos gastos de 180.000 euros más unas amortizaciones de inmovilizado 235.000, mientras sus ingresos ordinarios fueron 303.000 euros, incluyendo ingresos financieros además del canon. En este contexto es en el que se plantea la duración de la prórroga del convenio actual y la posible revisión del mismo. La última subida del canon tuvo lugar precisamente en 2021, sin alcanzar los 400.000 euros que entonces planteaba el Principado.

La prórroga del convenio permitiría dar seguridad en el tráfico jurídico con terceros. En todo caso, según uno de los puntos de vista, lo realmente determinante es el pacto mediante el que se constituyó el Consorcio, con el fin de dar un emplazamiento estable a la Feria de Muestras, con independencia del instrumento de coordinación con la Cámara para la gestión.

En cuanto al punto de equilibrio para establecer un canon, la Cámara de Comercio no ha tenido los mismos resultados económicos todos los años y los mismos pueden fluctuar, por ejemplo, si se encadena una mala racha en la actividad ferial, en especial en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. También se apunta que la mayor parte de los recintos feriales de España son deficitarios, destacando que se trata de instrumentos de servicio.