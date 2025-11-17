Javier Marco, Manolo Solo y Sonia Almarcha llegan al Festival de Cine de Gijón (FICX) con el estreno mundial del largometraje "A la cara": "Tener confianza entre nosotros facilitó mucho el rodaje"
La obra, con la que retoman el corto ganador del "Goya" en 2021, compite en la sección oficial "Albar"
Después de alcanzar éxitos como un galardón en los premios "Goya" de 2021 con el cortometraje "A la cara", Javier Marco como director y el resto de los artífices del proyecto se pusieron manos a la obra para lanzar un largometraje en el que continúan haciendo hincapié en el odio que se respira en las redes sociales, pero añaden otra serie de elementos. El Festival de Cine de Gijón ha sido el certamen que han elegido para estrenar un largometraje que se podrá ver esta tarde en el Jovellanos, a las 19.45 horas, y mañana martes a las 17.15 horas en la sala 5 de Ocine.
El director de "A la cara", los actores Manolo Solo y Sonia Almarcha y la productora Odile Antonio-Baez ofrecieron una rueda de prensa en la que destacaron que "siempre tuvimos claro que el largometraje debíamos hacerlo los mismos profesionales que habíamos realizado el corto".
En esta película, Sonia Almarcha y Manolo Solo llevan a cabo el papel de una pareja que se conoce a través de las redes sociales y cuya extraña convivencia "puede llegar a ser sanadora para ambos". "Más allá de tocar temas duros, como el suicidio, queríamos dejar la puerta abierta a la esperanza en el final de la película", detalló Marco, que reconoció que "rodarlo de nuevo con las mismas personas era raro, pero fue un proceso muy bonito".
Para Manolo Solo, el proceso de creación del largometraje "ha sido una experiencia grata en todos los sentidos, ya que nos apetecía expandir esa historia". "Fue muy fructífero el trabajo en equipo que hicimos. Como soy un guionista frustrado, para mí fue especialmente gustoso sentirme dentro de la toma de decisiones. Hemos trabajado mucho y teniendo confianza es mucho más fácil", aseveró.
En esa misma línea se pronunció Sonia Almarcha. "Nos conocemos mucho delante de las cámaras, pero también hay una relación detrás de ellas que ha sido clave para poder meternos en una película que roza lo improbable", subrayó la actriz, orgullosa al igual que sus compañeros con el resultado alcanzado.
