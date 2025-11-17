Lisandro Alonso y la decisión de apostar por "la sensibilidad" del largometraje
El galardonado con el Premio de Honor exhibe "La libertad", la obra con la que debutó en 2001 como director: "Es un espejo de la juventud de mi país"
Entre la amplia oferta de proyecciones que reunía en la jornada de ayer el Festival Internacional de Cine de Gijón estaba "La libertad", el largometraje con el que el argentino Lisandro Alonso debutó como director en 2001 y que ayer concitó a numerosos aficionados al séptimo arte en las butacas del teatro Jovellanos.
Con ese trabajo, sobre el que lanzará una secuela, el galardonado con el Premio de Honor del FICX siguió la rutina de Misael, un leñador solitario en la inmensidad de La Pampa. Desde entonces, sus creaciones giran en torno a la observación, la austeridad y el silencio.
Tras la proyección, Lisandro Alonso fue el protagonista de un encuentro en el Jovellanos con Albert Serra y Roger Koza. Tanto Alonso como Serra hicieron hincapié en que dieron sus primeros pasos como cineastas a través del largometrajes. "Empezar de esa forma te permite despreocuparte de problemas de tiempo y puedes disfrutar más con lo que haces", señaló Serra, antes de subrayar ambos "la libertad y la sensibilidad" con la que pueden desarrollar sus largometrajes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…