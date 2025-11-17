Lisandro Alonso y la decisión de apostar por "la sensibilidad" del largometraje

Entre la amplia oferta de proyecciones que reunía en la jornada de ayer el Festival Internacional de Cine de Gijón estaba "La libertad", el largometraje con el que el argentino Lisandro Alonso debutó como director en 2001 y que ayer concitó a numerosos aficionados al séptimo arte en las butacas del teatro Jovellanos.

Con ese trabajo, sobre el que lanzará una secuela, el galardonado con el Premio de Honor del FICX siguió la rutina de Misael, un leñador solitario en la inmensidad de La Pampa. Desde entonces, sus creaciones giran en torno a la observación, la austeridad y el silencio.

Tras la proyección, Lisandro Alonso fue el protagonista de un encuentro en el Jovellanos con Albert Serra y Roger Koza. Tanto Alonso como Serra hicieron hincapié en que dieron sus primeros pasos como cineastas a través del largometrajes. "Empezar de esa forma te permite despreocuparte de problemas de tiempo y puedes disfrutar más con lo que haces", señaló Serra, antes de subrayar ambos "la libertad y la sensibilidad" con la que pueden desarrollar sus largometrajes.