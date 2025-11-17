María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: "Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo"

El próximo viernes, día 21, la Federación Taurina del Principado rendirá homenaje a la recientemente fallecida Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, por su apoyo a la feria de Begoña y a la tauromaquia en Asturias. Será justo cuando se cumpla un mes desde la muerte de una de las principales embajadoras de la región que llevó por el mundo su asturianía. Será su hija, María Ureña González del Valle (Madrid, 1969), trabajadora en la Fundación Integra, que ayuda a personas en riesgo de exclusión social, y nueva marquesa de la Vega de Anzo, quien recoja el reconocimiento de los aficionados en un acto en el Hotel Silken Ciudad de Gijón a partir de las 20.15 horas.

¿Preparada para el homenaje?

Es un honor, algo profundo en mi alma. Primero, porque es mi madre, que siempre se sintió asturiana por los cuatro costados y ha abanderado con muchísimo orgullo y honor la tauromaquia en Asturias. Uno puede pensar que los toros son cosa del sur de España o del centro de Salamanca, pero la afición que hay en Gijón y en Asturias, aunque sea poco conocida a veces, es impresionante.

¿Qué supuso Gijón para su madre?

Siempre adoró a su Gijón del alma. Desde los niños, los aficionados, la propia alcaldesa, Carmen Moriyón… todo el mundo. Para ella siempre fue maravilloso dedicarle un tiempo a hablar del toro bravo que tanto ha amado. Este reconocimiento es un orgullo increíble y nunca lo olvidaré.

Decía que los toros puede pensarse que son cosa del sur, pero su madre, que recorrió toda la España taurina, tenía en Gijón y Bilbao, además de Madrid, claro, sus plazas predilectas.

Viajó por todos los sitios, porque tenía amigos en todas partes, pero siempre, siempre, pasase lo que pasase, la Semana Grande Gijón y la de Bilbao eran sagradas. Como las Navidades o Semana Santa o tu cumpleaños (risas). Formaban parte de sus imprescindibles. No faltaba un verano en Gijón en casa de mi tío Josechu (Mendoza). Las peñas de Eduardo Dávila, Cocheras… no eran aficionados que conocía, eran sus amigos del alma.

Escribió la Alcaldesa como obituario que Pilar González del Valle "era elegancia y generosidad, un caos emocionante con una capacidad innata para entender momentos y generar emociones".

Un artículo precioso el que escribió Carmen Moriyón. Cuando alguien se muere te acuerdas de las cosas buenas, pero mi madre tenía mucho carácter (risas). Si tenía una convicción era muy valiente, le daba exactamente igual a quién tenía que decirle las cosas. Si veía que algo era injusto, defendía su posición.

Como ocurrió con la supresión de los toros en Gijón.

Sí, defendió y luchó todo lo que pudo desde Madrid. Una barbaridad. Peleó porque los toros volviesen a Gijón. Siempre mencionaba El Bibio allá donde hablase. Se juntaban varios factores: su amor por Asturias y su amor por el toro y por la fiesta. Y, por supuesto, defender una cosa que era absolutamente una injusticia.

Grado siempre ocupó un lugar especial para su madre y su familia.

Está la casa familiar que hizo mi tatarabuelo, Emilio Martín González del Valle, que fue el primer Marqués de la Vega de Anzo, a la que hemos ido todos los veranos. Aparte de ser una casa muy bonita, cuando las familias se reúnen y están unidas pues tienes unas vivencias y unos recuerdos que te hacen amar los sitios. Te recuerdan siempre momentos bonitos vividos en familia. Ella estuvo de niña todos los veranos hasta ahora que falleció. Mi abuelo, y mi bisabuelo, aunque hayan vivido en otros sitios, siempre se han sentido asturianos y, sobre todo, de Grado.

En la iglesia de San Pedro de Grado descansa su madre.

El día del entierro avisamos a un gaitero y cuando entrábamos con las cenizas a la iglesia cantamos una canción. "En Oviedo me dijeron // viva la villa de Grado // y aquel pueblín que está enfrente // que se llama San Pelayo. // Que viva Grado, que Grado viva, // que viva Grado toda la vida". Para nosotros Grado son nuestras raíces, nuestra vida.

Recibieron muchas muestras de cariños de todos los vecinos.

Los miércoles y los domingos hay mercado en Grado. Cuando era pequeña iba de la mano de mi abuelo. Él se paraba en cada puesto, preguntando a todos los paisanos cómo estaba su hijo, su nieto… Tengo la suerte de haber nacido en una familia que siempre nos enseñó que debíamos interesarnos y ayudar siempre que pudiésemos. Mi familia siempre ha ayudado al pueblo de Grado en lo que ha podido.

Ahora es usted la Marquesa de la Vega de Anzo.

Hoy en día, un título nobiliario es algo que heredas por algo que han hecho tus antepasados. Actos buenos. Para mí es un honor absoluto ostentarlo y espero poder hacerlo la mitad de bien que lo han hecho mis antepasados. Espero ayudar a Grado y toda la zona de la Vega de Anzo en todo lo que pueda.

¿Se dejará ver en El Bibio la próxima feria de Begoña?

Por supuesto. Siempre he ido, pero ahora mucho más.

¿Con el chal asomando por el burladero?

(Risas). No entiendo de toros ni la mitad de lo que entendían mi madre y mi tía Paloma. Y mis otras tías, que también son magníficas, pero sí me gustan muchísimo. Tengo el orgullo de que a mis tres hijos, tanto mi madre como por parte del padre, les han inculcado la afición y la pasión a los toros. Seguirán la tradición.

Y con Pilar González del Valle en el recuerdo.

Tengo una honda tristeza porque la ausencia física llena de tristeza, pero estoy segura de que mi madre está en el cielo y desde ahí nos cuida. Y tengo el consuelo de tener una familia y un legado, que son los valores que me han transmitido mis abuelos, mi madre y mis tías. Esa es la mejor herencia que he podido recibir.