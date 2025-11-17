El mercado navideño de Begoña tendrá pórticos luminosos y más artesanía

Ya se había anunciado que en los presupuestos del próximo año habrá una partida para reformular el mercado navideño de Begoña, que a partir del año que viene se quiere potenciar con más actividades y con la propuesta en estudio de incorporar a la hostelería. Esta Navidad a las puertas, sin embargo, sentará ya las bases de ese nuevo modelo, que supone, de paso, decir adiós a la marca "Menax". El de este año se llamará Mercado Navideño de Gijón, abrirá sus puertas el día 28 de este mes e incorporará en Begoña "dos grandes pórticos luminosos" con este nuevo nombre para actuar como reclamo y acceso al recinto. Adelantan desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos que el mercado apuesta este año por una oferta "ampliada", y que habrá puestos con alimentación sin gluten y juegos tradicionales, entre otros.

El Mercado Navideño de Gijón abrirá entre los días 28 de noviembre y el 7 de enero atenderá a clientes y visitantes con un horario partido: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Defienden desde la concejalía citada que el estreno se hará "con una imagen renovada", sobre todo gracias a esos nuevos pórticos, y con "nuevas propuestas" que buscan "reforzar" el "atractivo" de este mercado, que es ya "una cita imprescindible" de la programación navideña local.

Los accesos

Los dos pórticos presidirán ambos extremos del paseo y actuarán como accesos y "como elemento distintivo" para "potenciar la ambientación del conjunto" a juicio del área de Atención a la Ciudadanía. Una vez dentro del paseo, la oferta de los puestos pretende ampliarse este año con una apuesta especial por los productos artesanales y gastronómicos. Citan desde la concejalía a modo de ejemplo que habrá "productos como quesos del mundo, artículos navideños, repostería artesanal, juguetes tradicionales y alimentos sin gluten, entre otros".

El popular Abel Junquera, edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, señala: "Queremos que el mercado sea un punto de encuentro para disfrutar de la Navidad, para que los gijoneses y visitantes vivan el ambiente festivo, pero también para apoyar a los artesanos y al pequeño comercio".

Añade el edil que los cambios que se verán en el mercado navideño este año se enmarcan "en una estrategia más amplia para revitalizar los espacios comerciales de la ciudad y fortalecer la actividad local". "Estamos apostando por una Navidad más atractiva, con más encanto y con mejor organización. Cada mejora que introducimos es una inversión en la ciudad, en su imagen y en su dinamismo económico", completa el popular.

La concejalía de Junquera asumirá el año que viene un cambio de formato más definitivo para este mercado navideño, que cuenta con la ya anunciada partida presupuestaria de 200.000 euros, y que a su juicio supondrá "un salto de calidad en la oferta navideña de Gijón". "Será acorde a la ciudad que queremos proyectar", dice. El popular señala que el gobierno trabaja en esta "doble línea de actuación", reforzando el mercado actual y pensando uno nuevo de cara al año que viene, para "reafirmar" el compromiso "con la promoción del comercio local, la dinamización del espacio público y la creación de una atmósfera navideña más atractiva y participativa para todos".

La antigua marca del "Menax", presente desde hace más de una década en la ciudad, dará así paso a un mercado de Navidad renovado y para el que aún se tiene que pensar un proyecto definido. Por ahora, la iniciativa deja con alguna sospecha a la oposición, que no quiere que en el recinto se implanten locales hosteleros ante el temor de que se quiera crear "otro Paseo Gastro". Para el mercado de este año, sin embargo, las novedades en los puestos vienen a reforzar una oferta que ya era tradicional en el Menax, donde ya se vendían dulces, por ejemplo.