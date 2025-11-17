Los preparativos para la rehabilitación de la torre de San Pedro arrancan hoy

Los preparativos para elaborar el proyecto de rehabilitación de la parte superior de la torre de la iglesia de San Pedro, comienzan previsiblemente hoy con la toma de muestras de las piezas de hormigón que conforman el tejado en forma de pirámide que hay sobre el campanario, cuyo deterioro después de 71 años, está provocando desprendimientos. Los cascotes están cayendo sobre el tejado del propio templo. La necesidad de acometer la importante obra de rehabilitación en uno de los edificios más fotografiados y visitados de Gijón fue adelantada el pasado septiembre por LA NUEVA ESPAÑA.

Una plataforma elevadora de grandes dimensiones se instalará hoy para realizar esa tarea, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que se trata de una tarea que por motivos de seguridad no se puede realizar si hay fuertes rachas de viendo. Para poder emplazar esta plataforma, ayer ya se colocar señales de prohibido aparcar en los dos laterales de la Plaza del Arcipreste Ramón Piquero, que separa la Iglesia Mayor de San Pedro de la Casa Rectoral. Ese tramo del vial que conecta el Campo Valdés con el Club de Regatas permanecerá cortado al tráfico mientras se desarrolla esta actuación. Está previsto que la plataforma se instale a primera hora de la mañana y si todo va bien, por la tarde ya se habrían completado los trabajos.

Las losetas de hormigón que se van a coger de la pirámide servirán para que una empresa especializada fabrique, con material de mejor calidad, otras idénticas en tamaño, textura y color. Esto debe ser así para conservar la misma apariencia de un edificio protegido.

La plataforma elevadora también permitirá "examinar la torre para elaborar el proyecto de rehabilitación", señaló ayer el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta. Una rehabilitación que será dirigida por el arquitecto Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla. Ese examen consistirá en verificar que las medidas de la torre que se tomaron mediante el uso de drones son exactas. También se va a aprovechar para retirar algunos cascotes y realizar si es preciso alguna reparación temporal de carácter urgente, después de que el viento haya provocado más desperfectos en los últimos días.

La rehabilitación consistirá en la sustitución completa de la pirámide de la torre de la iglesia, dado su estado de deterioro, por materiales más duraderos. Las placas de mortero actuales serán sustituidas por otras de idéntica apariencia, pero fabricadas a base de un hormigón polímero (hecho a base de resinas) y acero inoxidable. Cuando estén colocadas, la pirámide de la torre de este icónico edificio gijonés tendrá un aspecto idéntico a la original. "Con la reforma va a quedar exactamente igual que la original", apunta el párroco. Javier Gómez Cuesta también quiere recalcar que ninguno de los trozos de hormigón que se están desprendiendo pueden caer a la vía pública, al no estar la torre ubicada sobre la calle, sino rodeada por otras partes del edificio. "Están cayendo sobre el tejado, sobre todo sobre la parte que da al mar".

El levantamiento topográfico del templo que realizó una empresa especializada en drones, determinó que la altura real de las torres es de 37,20 metros, en lugar de los 33,15 metros que figuraban en los planos más antiguos. Una medición que se verificará hoy con cinta, en el caso de que las condiciones de velocidad del viento permitan realizar el trabajo.

La cuantía económica de esta rehabilitación se concretará una vez que esté elaborado el proyecto. En todo caso, la parroquia tendrá que buscar fórmulas para poder afrontar ese desembolso. Una de las líneas de financiación será la suscripción popular, para lo que se habilitará una cuenta para recibir donativos de todas las personas que quieran contribuir a esta actuación en un edificio catalogado y que forma parte de la principal postal turística de Gijón.

La iglesia actual se levantó hace 71 años en el emplazamiento que históricamente había ocupado un templo primitivo, que había sido la única iglesia parroquial de Gijón entre el siglo XV y finales del siglo XIX. Aquel templo fue destruido durante la Guerra Civil. El actual se construyó entre marzo de 1945 y junio de 1954.