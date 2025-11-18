Afronta cuatro años de cárcel por besar en la boca a su casera al conocerla en Gijón

Un hombre de 42 años se sentará próximamente en el banquillo de los acusados para responder de un delito de agresión sexual por el que el Ministerio Fiscal reclama un año de prisión. Este individuo, que se encuentra en paradero desconocido, le dio un beso en la boca a su casera nada más conocerla al tiempo que le proponía mantener relaciones sexuales. La denunciante, por su parte, solicita una pena de prisión de hasta cuatro años además de una indemnización de 10.000 euros por los daños morales. El juicio se acaba de posponer porque no fue posible localizar aún al investigado.

La afectada, de 57 años, según ha podido confirmar este periódico, publicó un anuncio en una plataforma de internet ofreciendo el alquiler de una habitación donde ella vive, en el barrio de Pumarín, porque precisaba ingresos. Al anuncio respondió el ahora procesado, con el que acordó verse para conocer la vivienda. Uno y otro acordaron el precio y todo parecía normal. El hombre dejó todos sus bártulos en la habitación en cuestión y, al poco, los que iban a ser nuevos compañeros de piso se fueron a dar una vuelta por los alrededores. "Quería enseñarle los bares, las tiendas... indicarle un poco dónde estaban las cosas en el barrio", señalan fuentes próximas al caso.

La mujer y el acusado estaban tomando algo en la terraza de un restaurante, hablando con normalidad, cuando, de pronto, según la denuncia, el varón se levantó y le dio un beso en la boca a la mujer, sin que ella hubiese consentido tal acción. Además, la instó a mantener relaciones sexuales con él. Ante esta situación, la mujer le pidió que se fuera del piso y que le devolvía el dinero del alquiler que le había dado. Así las cosas, cuando el hombre se fue a por sus pertenencias, volvió a intentarlo, momento en el que la afectada alertó a la Policía Nacional.

El caso, ahora, está a la espera de señalamiento, toda vez que en las últimas semanas este individuo no pudo ser localizado. A las penas de cárcel se suma la petición de alejamiento de la denunciante.