Anxos Fazans, cineasta: "Cuando haces una película quieres que valga la pena"

El nuevo largometraje de Anxos Fazans (Morrazo, Pontevedra, 1992) está siendo uno de los más comentados entre el público del Festival de Cine de Gijón. "Las líneas discontinuas", llega después de "A estación violenta" y "Habitar" para abordar las crisis vitales y los tiempos de cambio a través del encuentro inesperado entre Bea, una mujer en crisis vital de cincuenta años, y Denís, un joven que se cuela en su casa.

Una película que le ha llevado mucho tiempo

Han sido unos seis años, un desarrollo largo porque iba de la mano del proyecto para poner en marcha con mi socia Silvia Fuentes la productora Sétima. Había que dar muchos pasos previos; lleva tiempo generar una estructura que permita producir una película, levantar esa financiación. En la escritura del guión también necesité tiempo para construir bien los personajes y asentar todas las piezas.

¿Qué fue primero, su deseo de hablar de encuentros improbables o el hallazgo de la noticia de un ladrón que se había quedado dormido al entrar a robar en una casa?

La noticia fue primero, pero siento que es la excusa para hablar de lo que hablo casi siempre, de relaciones entre personas, encuentros y despedidas. Y, sobre todo, de la importancia del encuentro con los otros y de la fuerza de ese encuentro como energía de cambio.

¿Cuándo toma la decisión de que los personajes sean una mujer de cincuenta años y un joven trans?

Muy pronto. Cuando haces una película, con lo difícil que es, quieres que valga la pena y quieres que esté bien anclado con la realidad, que tenga compromiso social, que pueda significar o cambiar algo en el mundo, aunque sea muy pequeñito. Así decidí que me interesaba una mujer madura de 50 años y crear un referente de mujer compleja, realista, como las que yo conozco. Y también conozco la realidad trans. Es un perfil muy poco representado en el cine gallego o el español. Pero no quería poner el foco en la cuestión trans, sino en que ese personaje viviera una aventura que no tiene que ver con su condición de persona trans. Igual que la mujer está en su contexto de ser madre, de ser mujer, pero su historia habla de otra cosa.

Dos actores, el casting fue fundamental, supongo.

Era una de las claves, porque la película recae sobre ellos dos. Para él sabía que quería a un chico trans de 20 y pocos años, que no podía ser un actor profesional, porque además tenía que hablar en gallego. Hicimos una convocatoria abierta, con unas 80 personas, y cuando vimos a Adam (Prieto) es verdad que tenía una fuerza y una energía que conectaba mucho con el personaje. Aunque fueron meses de pruebas hasta confirmar que era la persona idónea. Pero lo demostró con creces y ahí están los resultados.

¿Y Mara Sánchez en el papel de Bea?

Quería una actriz profesional. Hicimos pruebas y vi muy claramente la energía del personaje. Al juntarlos también vimos que había esa conexión, que funcionaban muy bien. Mara llevaba algunos años sin trabajar y me interesaba recuperarla, darle un papel protagonista. También era una cuestión de compromiso.