Arrancan los trabajos de rehabilitación en la iglesia de San Pedro en Gijón con la protección de la torre para evitar caídas de cascotes
Los trabajos en la iglesia arrancan con la toma de medidas y muestras para elaborar el proyecto de rehabilitación para frenar el deterioro
Una red de protección quedó fijada este lunes alrededor de la pirámide que hay sobre el campanario de la torre de San Pedro, para evitar que sigan cayendo cascotes sobre el tejado de la iglesia hasta que se proceda a su sustitución por otra idéntica en apariencia a la original, pero con piezas hechas con un material de mejor calidad. Esta medida de seguridad se adoptó aprovechando la instalación de una plataforma elevadora para tomar medidas y muestras para elaborar el proyecto de rehabilitación de esta parte del templo, obra que será dirigida por el arquitecto Diego Cabezudo y por el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.
El trabajo con este camión con brazo elevador, de Grúas Roxu, se desarrolló desde primera hora de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Fue menos tiempo del inicialmente previsto, dado que ayer se habían instalado en la Plaza del Arcipreste Ramón Piquero señales advirtiendo de la prohibición de aparcar hoy en la misma hasta las ocho de la tarde. La plaza, vial por el que se accede desde el Campo Valdés hasta el Club de Regatas, también permaneció cortada al tráfico mientras duró la operación.
El principal objetivo del operativo fue la recogida de muestras de varias de las losetas que cubren la pirámide que se va a rehabilitar. Se trata de que las que se fabriquen para sustituir a las actuales, muy deterioradas tras 71 años de vida del templo, tengan idéntica apariencia a las originales, tanto en tamaño como en textura y color.
El material será distinto. En lugar del con el tipo mortero que actualmente se está desprendiendo, se fabricarán con un hormigón polímero (a base de resinas), mucho más ligero y resistente a la intemperie.
Las futuras placas de la pirámide tendrán el mismo tamaño, textura y color que las originales
La plataforma elevadora también se aprovechó para comprobar las medidas reales de la torre que se habían efectuado mediante un levantamiento topográfico con sobrevuelo de drones, arrojando una altura de 37,20 metros, en lugar de los 33,15 metros que figuraban en los planos más antiguos del templo.
También se retiraron algunos de los cascotes que habían caído sobre el tejado de la iglesia desde la pirámide que se va a rehabilitar. La ubicación de la torre hizo que esos materiales desprendidos cayeran sobre el propio templo, sin llegar en ningún caso a la vía pública, dado que por la posición en la que se levantó la torre, la misma está rodeada por otros espacios de la iglesia, al haberse construido imitando el estilo del prerrománico.
La actual iglesia mayor de San Pedro se construyó entre marzo de 1945 y junio de 1954 en el emplazamiento que históricamente había ocupado un templo primitivo, del siglo XV, que quedó totalmente destruido durante la Guerra Civil española. Aunque la apariencia del templo es que está construido en piedra, sólo la parte inferior del mismo es de este material. El resto, incluyendo la pirámide, es de mortero imitando a piedra.
