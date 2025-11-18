Buscan en Francia al detenido por agredir a un policía gijonés en Oviedo

La única persona detenida hasta el momento por la brutal paliza que sufrió un agente gijonés de la Policía Nacional fuera de servicio cuando trató de evitar que dos individuos agrediesen sexualmente a una joven en una discoteca de Oviedo cuenta con un amplio historial delictivo en Francia. Este individuo, de nacionalidad argelina y situación irregular en España, está buscado por las autoridades galas por los delitos de violencia conyugal, amenazas de muerte y estupefacientes, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 19 de octubre en un negocio hostelero de la calle Ildefonso Martínez de Oviedo. Este hombre ahora investigado fue detenido al día siguiente de la agresión en la que, además del agente, sufrieron lesiones de distinta consideración otras tres personas afectadas. Quedó en libertad provisional después de prestar declaración en el Juzgado por lo ocurrido. Por un lado está la agresión sexual que las víctimas trataron de impedir –por el momento no existe denuncia de la mujer afectada– y por otro la agresión que propinaron varios hombres a los afectados.

El varón argelino no cuenta con antecedentes en España, pero sí en Francia a tenor de las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento por los investigadores.

Este individuo no era el único que se encontraba en la discoteca oventense la madrugada de autos. Los afectados, según publicó este periódico entonces, señalaron que recibieron una fuerte paliza, con golpes y patadas, por un grupo amplio de personas que podría rondar los cinco o seis hombres. Apenas pudieron dar una descripción de los sospechosos. Es por ello que la investigación policial sigue en marcha, a la espera de que se les pueda identificar con la revisión de las cámaras de seguridad tanto del establecimiento hostelero como de las calles más próximas al mismo.

Rotura de la nariz

El agente de la comisaría de El Natahoyo que resultó herido –le dieron golpes hasta romperle la nariz y provocándole lesiones de distinta consideración– había observado cómo el investigado y otro individuo se encontraban en una actitud obscena alrededor de una joven que parecía no encontrarse en plenas facultades por la ingesta de alcohol. En concreto, uno de ellos estaba cogiéndole la cabeza a la joven para acercársela y besarla. El otro, por detrás, se apretaba contra sus partes íntimas mientras aprovechaba para toquetear a la joven. Eso motivó que el agente interviniese desembocando en la brutal paliza que se sigue investigando.