Un edificio de Gijón frente a El Molinón esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 dormitorios , tres baños, tres terrazas y vistas al mar: este es el precio por el que puede ser tuyo

Encontrar la casa de nuestros sueños no es una tarea sencilla. Para muchos, incluso, puede ser una auténtica condena. Pararse a mirar, visitar, manejar presupuestos, buscar hipotecas... Pero la casa de nuestros sueños está ahí. Cuesta encontrarla, pero está.

Lo malo es que a veces nuestros sueños no van acompañados de la realidad de nuestros ahorros. Hay casas que son auténticas maravillas arquitectónicas y están en pleno centro de la ciudad. Es el caso de este inmueble que nos ofrece el portal inmobiliario tucasa.com en Gijón, justo enfrente del estado El Molinón. Un ático de 246 metros cuadrados con cinco dormitorios , tres baños, tres terrazas con vistas al mar.

Este espectacular penthouse con tres terrazas está ubicado en El Bibio, uno de los barrios más valorados de la ciudad. Ocupa las dos últimas plantas del edificio y tiene triple orientación Norte-Este-Sur, lo que facilita unas vistas panorámicas de casi 360º a toda la ciudad de Gijón, teniendo el privilegio de contemplar desde sus terrazas cada amanecer y cada puesta de sol, con vistas al mar y a la montaña, y con el Parque Isabel la Católica y el estadio del Molinón a tus pies.

La vivienda consta de dos plantas. En la planta catorce, se accede a un hall de entrada que da paso a un salón precioso, con salida a una terraza abierta de 4 m2 con cubierta, que dispone de tres ambientes: zona de estar, zona con chimenea y barra americana, y zona de comedor; una cocina amplia comunicada con el salón; dos habitaciones, una tipo suite con armario y baño con ducha (que estaba dispuesta como despacho), y otro baño actualmente utilizado como despensa (aunque mantiene la bañera de obra).

En la planta quince, que cuenta con entrada independiente, se accede desde el hall (con bastante servicio de armarios) a dos habitaciones dobles; una zona de estar con amplios ventanales que da salida a dos grandes terrazas, una de 12 m2 y otra de 36 m2; un baño con bañera; y otra habitación individual tipo suite con un baño muy amplio con bañera. Ambas terrazas ideales para tomar el sol, relajarse o disfrutar el tiempo en familia y con amigos, un encanto único con la orientación perfecta para soñar y disfrutar del sol durante todo el día.

Absolutamente todas las estancias son exteriores, incluso los baños, con grandes ventanales para estar en el interior de la vivienda disfrutando de sus majestuosas vistas. Además, ambas plantas están comunicadas por una escalera interior de madera de estilo clásico, pero podrían separarse, puesto que registralmente son dos predios independientes.

El edificio es una torre que forma parte de una urbanización muy cuidada con zonas ajardinadas alrededor, y que cuenta con servicio de portería, y dos ascensores.Tiene servicios centrales de agua cliente y calefacción con contadores individuales. La ubicación también es privilegiada: El Bibio, se encuentra en la zona este, en un lugar estratégico que limita la zona de edificios en altura con la residencial de unifamiliares de la ciudad, y donde se concentra una gran oferta de servicios tanto deportivos, como de ocio, de colegios, supermercados, centro de salud y hospital, además de unas estupendas comunicaciones, con paradas de bus urbano y salida casi inmediata a las autovías.

Al lado del Parque Isabel la Católica, el estadio del Molinón, el Grupo Covadonga, y 5 minutos atravesándolo de la Playa de San Lorenzo, del museo del Pueblo de Asturias, el recinto Ferial Luis Adaro, y el polideportivo de las Mestas.

Una vivienda que puede ser tuyo por 1.100.000 euros,un precio que no es apto para todos los bolsillos.