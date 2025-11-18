Grave accidente de tráfico en Gijón: evacuado en UVI Móvil un motorista de 19 años
La mujer que conducía el vehículo tuvo que ser atendida con un ataque de ansiedad
Grave accidente de tráfico esta mañana en Gijón. Un conductor de 19 años resultó herido de gravedad tras chocar con su moto contra un turismo en la avenida del Jardín Botánico. Tuvo que ser evacuado en UVI Móvil al cercano Hospital de Cabueñes. Su pronóstico era reservado.
El accidente se produjo pasadas las doce menos cuarto. Se produjo por alcance, ya que cuando la conductora del coche frenó la moto chocó contra ella. La conductora tuvo que ser atendida con un fuerte ataque de ansiedad. La moto ha sido traslada al depósito municipal.
