Las líneas de incentivos de Gijón impulsa siguen apoyando al tejido empresarial de la ciudad

Recogidas en el Pacto Gijón Futuro 2024-2027, con estas líneas de financiación no reembolsable se promueve la realización de proyectos de emprendimiento e innovación que ayuden a consolidar el ecosistema empresarial local, con el objetivo de dinamizar el avance de la sociedad gijonesa, a todos los niveles, y la implantación de nuevas actividades que intensifiquen de forma relevante la actividad del conocimiento en la ciudad. En este sentido, todos los sectores de actividad empresarial resultan muy relevantes para Gijón/Xixón y requieren de la atención oportuna por su contribución al bienestar social y económico en el municipio, pero con el fin de alinear los grandes proyectos de ciudad y su configuración con la actividad empresarial, es necesario poner el foco en aquellas actividades con altas posibilidades de crecimiento.

De este modo, se han priorizado aquellos proyectos que se identifiquen con alguna de los siguientes ámbitos de especialización territorial del municipio: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo, así como los sectores estratégicos del municipio.

Línea III: Crecimiento empresarial.

Estas ayudas tienen por objeto el apoyo financiero para la elaboración de planes de consolidación y crecimiento, en una primera fase, y la etapa temprana de la implementación del mismo, en una segunda.

La ayuda máxima a conceder para el desarrollo de ambas fases será como máximo de 18.000 euros:

La subvención máxima a conceder para el desarrollo de la Fase A. Diagnóstico y análisis de la empresa y elaboración del plan consolidación y crecimiento será de 5.000 euros.

La subvención máxima a conceder para el desarrollo de la Fase B. Implementación del plan consolidación y crecimiento será de 15.000 euros

El importe de los 6 proyectos propuestos para su aprobación en este segundo plazo, asciende a 89.360 euros (44.680,00 euros para el presupuesto 2025 y 44.680,00 euros para el presupuesto 2026), siendo empresas de tipología sectorial muy diversa, relacionadas con la industria, cultura, moda, o empresas de organización de eventos.

En una primera convocatoria se habían aprobado otros 6 proyectos, con casi 100.000€ más en ayudas.

De este modo, el total de proyectos apoyados e importes aprobados en las dos convocatorias anuales para 2025 de esta línea ha sido de 12 y más de 189.000€, respectivamente.

Convocatoria Diversificación de Mercados 2025.

La finalidad de esta línea de ayudas es incentivar la realización de actuaciones, por parte de empresas del municipio de Gijón/Xixón, tendentes a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios, participando como expositores con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos y otros encuentros/eventos especializados que tengan carácter internacional y que contribuyan a la apertura de nuevos mercados, dar a conocer los productos y/o servicios de estas empresas del municipio de Gijón, con especial atención a aquellas enmarcada dentro de cualquiera de las áreas de especialización del municipio: Gijón Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo.

La ayuda máxima ascendía a 3.000€ por empresa, en el caso de ser expositor, y a 750€ por ser visitante.

En esta segunda convocatoria se han aprobado 22 proyectos, que han supuesto más de 34.000€ en ayudas directas para la asistencia a ferias como la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Lisboa o Santander, la Emotions Travel Show (feria internacional del Turismo), o la Feria Internacional del Sector Óptico de París.

En una primera convocatoria se habían aprobado otros 31 proyectos con casi 49.000€ en ayudas, por lo que el total de la convocatoria de este año 2025 ha beneficiado a 53 de ellos, con más de 83.000€ en ayudas.