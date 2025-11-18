Militantes del PSOE apuestan por Concepción Saavedra para la Alcaldía de Gijón

En la Casa del Pueblo de La Argandona empiezan ya los movimientos pensando en las elecciones municipales de 2027. Varios afilliados del PSOE gijonés han abogado ante dirigentes locales del partido porque Concepción Saavedra sea la próxima candidata de los socialistas a la Alcaldía. A su vez, la consejera de Salud del Principado ha trasladado recientemente su ficha de afiliada a la Agrupación Socialista de Gijón. Entre quienes la ven con el mejor perfil para intentar arrebatar el bastón de mando municipal a la forista Carmen Moriyón se encuentran afiliados del vinculados profesionalmente al ámbito sanitario, pero también otros de ámbitos diferentes, según explican las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA.

Los socialistas que han puesto su nombre sobre la mesa emplean, entre otros argumentos, su valoración positiva respecto a cómo gestionó la paralización de la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes. La ampliación del hospital de referencia gijonés es el proyecto más ambicioso del Principado en la ciudad en esta legislatura, aunque no está claro todavía si será posible reactivar la obra antes de las elecciones.

La elección de quien encabece en 2027 la candidatura del mayor partido político de la ciudad será cosa de afiliados, pero de todos los de la Agrupación Socialista Gijonesa, toda vez que previsiblemente se tendrá que sustanciar en un proceso de primarias. El primer paso para ello es que las personas que promuevan los militantes quieran postularse y hacer campaña interna. Concepción Saavedra aún no se ha pronunciado al respecto, al igual que otras personas con relevancia pública que son opciones preferibles para otros afiliados también vinculados a sectores del partido que actualmente están integrados en la mayoría que respalda a la ejecutiva local.

Las fuentes consultadas apuntan que la situación tardará en decantarse. La previsión con la que se trabaja desde la dirección estatal del PSOE es que los procesos de primarias en las ciudades en las que los socialistas no ostenten la Alcaldía se celebrarían en torno al mes de mayo del año que viene, si bien cabe la posibilidad de que se tenga que retrasar a finales de verano o principios del otoño en el caso de que coincida con alguna cita electora en algún territorio del país.

No es seguro tampoco que la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón como órgano, llegado el momento, se posicione a favor de un candidato, con independencia de que integrantes de la Ejecutiva local sí lo hagan.

Otras personas de la agrupación local en la que han puesto sus ojos otros afiliados son el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo; la concejala gijonesa Carmen Eva Pérez o la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno. No son los únicos nombres sobre el tapete.

En el caso de que las distintas sensibilidades del PSOE gijonés que respaldan a la ejecutiva local llegaran a consensuar un nombre para encabezar la lista de las próximas elecciones municipales, eso no evitaría la celebración de primarias. El sector crítico del PSOE gijonés es previsible que pueda intentar lanzar a su propio candidato, dado que las posibilidades de que haya un pacto con el sector mayoritario para configurar la candidatura municipal hoy por hoy son más que remotas.

Las últimas primarias a la Alcaldía en el PSOE de Gijón, en octubre de 2022, se saldaron con la victoria de Luis Manuel Flórez, "Floro", por 504 votos frente a los 382 que obtuvo Ana Puerto. Fue el colofón de un proceso traumático en el partido, después de que un grupo de militantes promoviera mediante una recogida de firmas la celebración de primarias a pesar de que el PSOE ostentaba la Alcaldía de la ciudad, entonces en manos de Ana González. Floro renunció el pasado mes de mayo a su acta de concejal. Desde mucho antes ya se daba por hecho que no optaría a repetir.