El PP impulsa la restauración de la piscina y de las pistas polideportivas de la Laboral con el encargo del proyecto técnico
El Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía de Deportes, ha dado el paso inicial para la rehabilitación de la piscina y de las pistas polideportivas de la Universidad Laboral. La tramitación del proyecto técnico marca el comienzo de una intervención largamente reclamada por la ciudadanía.
Demi Taneva
Con esta decisión, el Gobierno local impulsa la recuperación de unas instalaciones que llevan años en desuso y deterioro. Según fuentes del Patronato Deportivo Municipal, ya se han solicitado a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid los planos detallados, que serán entregados al estudio encargado de redactar el proyecto definitivo. Ese análisis permitirá conocer con exactitud el estado de las estructuras y definir qué trabajos serán necesarios para su puesta a punto.
La rehabilitación de la piscina se estima inicialmente en 1,5 millones de euros, mientras que el conjunto de las actuaciones -que también incluirán la renovación de vestuarios, la adecuación de una zona verde en el entorno y la recuperación de las pistas exteriores, con la posibilidad de incorporar nuevas disciplinas deportivas- podría alcanzar los 3 millones. Las cifras finales se conocerán una vez concluya el estudio técnico. El objetivo municipal es tener el proyecto listo en primavera para poder sacar las obras a licitación.
La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, subraya que "la recuperación de las piscinas y los espacios deportivos de La Laboral es una reivindicación histórica en Gijón y estamos trabajando para que sea una realidad lo antes posible". A su juicio, esta actuación "refuerza la puesta en valor del mayor edificio de España y respalda la candidatura para que La Laboral logre el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad".
El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, recuerda que el compromiso con estas instalaciones estaba recogido en el programa electoral del PP: "El proyecto ya está en marcha. Gijón contará con su primera piscina pública al aire libre y las pistas polideportivas volverán a estar disponibles para todos los gijoneses".
