Rita Azevedo Gomes rememora su viaje más especial a Grecia con "Fuck the Polis"

La cineasta lusa Rita Azevedo Gomes (Lisboa, 1952) se sentía ayer ilusionada por poder estrenar en España su obra "Fuck the Polis", una proyección que estuvo este lunes en la sala 1 de Ocine y que hoy, a las 17.00 horas, se volverá a exhibir en la sala 3 del espacio de Los Fresnos.

Con esta película que compite en la competición "FICX Premiere", Azevedo Gomes rememora el viaje que realizó a Grecia después de recibir un preocupante diagnóstico. "Me dijeron que no me quedaba mucho tiempo y me daba rabia pensar que nunca había ido al país que más me atraía. Entonces, al salir del hospital, me fui directa a comprar un billete. Fue un viaje muy especial", indicó Azevedo.

Aquella escapada la llevó a cabo en 2007. Ahora, en 2025, acaba de lanzar "Fuck the Polis" para recordar aquellos instantes y reflexionar sobre la belleza y la amistad. Con esta obra, Azevedo se alzó con el Gran Premio de la Competición Internacional del Festival Internacional de Cine de Marsella. "Recibir ese galardón fue muy útil porque desbloqueó el proceso de poder dar a conocer el filme en muchos países. Además, siempre he sido una persona que le ha costado tomar la decisión de seguir hacia adelante y que te den estos premios resulta esperanzador y te anima a continuar", desarrolló la directora de "Fuck the Polis".

Este trabajo, además de estar inspirado en su experiencia real, también se basa en el relato corto "A Portuguesa", de João Miguel Fernandes Jorge. Respecto al título de la película, Azevedo explicó que se debe a que con esta obra buscaba defender la importancia de cuidar la naturaleza y de poner límites al turismo de masas. "Inicialmente iba a llamarla ‘A cielo abierto’, pero al final entendí que este era el título que mejor se ajustaba", apuntó la cineasta lisboeta, que aborda el paso del tiempo, la finitud de las cosas y la memoria con esta nueva obra.