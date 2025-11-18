Una semana con sobredosis de pantallas pero sin "streaming", así vive el festival de cine de Gijón su jurado joven: "Nos va a costar"

Son un equipo de once apasionados al séptimo arte de entre 18 y 25 años que este jueves tendrá que decidir en qué películas recaen dos de los premios del Festival Internacional de Gijón (FICX). El Jurado Joven de la 63.ª edición del certamen está viviendo unos días frenéticos en los que aseguran haber perdido la cuenta de la cifra de proyecciones a las que han asistido. "Tienen mucho nivel, por lo que nos va a costar elegir a las ganadoras", reconocían ayer en el teatro Jovellanos.

Al igual que en las anteriores ediciones, este grupo se encargará de seleccionar el largometraje y el cortometraje que se llevarán los premios del Jurado Joven. Entre los integrantes hay una mayoría de asturianos, pero también hay representación de Alemania, Italia y Portugal. "Está siendo una buena experiencia en la que podemos conocer a gente de otros países y aprender un poco más de castellano", señalaba la alemana Charlotte Brüning, que se encuentra disfrutando de su primera experiencia en el FICX.

Quienes están viviendo estas jornadas de una forma muy especial son las gijonesas Inés González, Silvia Molero y Nayra Lloret. Las tres acostumbraban a disfrutar del FICX junto a sus amigos y familiares en los años anteriores, pero esta vez quisieron dar el paso y formar parte del enorme equipo de profesionales que conforman el festival.

A sus dieciocho años, Inés González estudia el grado superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos en el Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan). "Había venido varios años a ver las películas, pero tenía ganas de hacerlo desde dentro del jurado, ya que siempre veía que era un grupo de jóvenes que disfrutaba de esto y me apetecía probar", explicaba ayer. Las otras dos gijonesas del Jurado Joven del FICX indicaban que "está siendo bonito vivirlo así porque las obras tienen mucha calidad y sentimos esa responsabilidad de tener que elegir".

Por razones obvias, los miembros del Jurado Joven del FICX no dieron ninguna pista sobre cuál había sido su película favorita del certamen hasta el momento. No obstante, sí comentaron en qué aspectos están centrando sus valoraciones.

Para Sofía Toraño, la capacidad de sorprender y la apuesta por la innovación son puntos a favor de las obras que están evaluando. "También me fijo mucho en la parte técnica, la composición de planos, la puesta en escena en general y el argumento de la historia que cuentan", abundó.

Unos segundos después, Brüning apuntaba que para ella es clave el componente musical de las películas. "Me fijo mucho en si la música y la escena van de la mano y consiguen que el público todavía más enfocado en lo que está viendo".

El Jurado Joven que coordina Elena Juanmartí asume que la del jueves será una tarde "interesante". "Nos quedan todavía por ver muchas películas, pero creemos que el nivel va a ser similar al que tienen las que ya hemos visto. Hay un nivel muy alto y la decisión estará reñida".

Debido a las reglas del festival, estos once jóvenes no podrán repetir la experiencia de formar parte del Jurado Joven en ninguna otra edición del certamen. Si bien de esta edición que tanto están exprimiendo se llevarán a sus respectivos hogares recuerdos imborrables. "Estar tantos jóvenes juntos viendo cine es una gran experiencia porque es algo que ya no estamos acostumbrados a hacer por el uso de las plataformas digitales", concluyeron antes de seguir con su ajetreada agenda.