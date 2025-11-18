Estos son los barrios más "vulnerables" de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos

El poblado de San Bárbara, el barrio de Ceares y zonas del entorno de Nuevo Gijón, Pumarín y El Llano lideran a grandes rasgos el ranking de "vulnerabilidad urbana" de la ciudad. Así se recoge, al menos, en un nuevo estudio encargado por el Principado a la Universidad de Oviedo y que sirvió como base a la consejería de Ordenación del Territorio para volver a pedir que el Ayuntamiento ceda fincas municipales a la administración regional para impulsar promociones de vivienda pública. Una cesión que el Consistorio, que sigue trabajando en un plan propio de vivienda pública, no está por la labor de formalizar salvo que se les presenten plazos y presupuestos concretos. Los primeros resultados de este nuevo estudio, por lo demás, apuntan a zonas vulnerables en parte de las zonas centro, sur, oeste y El Llano.

Este estudio del Principado habla del llamado "indicador agregado de vulnerabilidad urbana", que mide un abanico amplio de variables sociales y económicas de la ciudad con datos actualizados del pasado junio. Dependiendo de qué apartado se mida, ese grado de "vulnerabilidad" oscila enormemente sobre el mapa. Por ejemplo, las partes de la ciudad más pobladas destacan como más débiles en el apartado sociodemográfico, pero las zonas sur y oeste destacan en cuanto a vulnerabilidad desde el punto de vista económico, mientras que los barrios más periféricos lideran el listado de vulnerabilidad en cuanto a accesos a servicios ciudadanos.

De acuerdo a estos datos, existe una vulnerabilidad "sociodemográfica" en algunos tramos del centro, El Polígono, El Llano y Ceares. ¿Por qué? Porque este apartado mide cuestiones como el índice de envejecimiento, la tasa bruta de población inmigrante, el volumen de hogares unipersonales y monoparentales y la superficie media construida de las viviendas por persona residente. Y lo concreto y variado de estos marcadores hace que sobre un mapa de zonas calientes en este apartado destaque más la parte norte del Polígono y algunos tramos de El Llano y Laviada, pero hace que zonas como El Bibio o La Arena figuren como más vulnerables que entornos como Roces y Montevil.

El marcador socioeconómico de este estudio arroja resultados más previsibles. Este apartado, que mide cuestiones tasa de pobreza, de desempleo y de ingresos procedentes por prestaciones por desempleo, marca muy pocas zonas vulnerables en el centro y la zona este y varias en las zonas sur, oeste y El Llano. Llama la atención detalles como que el sur de Roces figura en este mapa como menos vulnerable que todo el barrio de Moreda.

El otro marcador de vulnerabilidad social analizado por este estudio se denomina "entorno urbano" y a grandes rasgos analiza los tiempos medios de acceso a servicios públicos como colegios, centros deportivos, paradas de autobús y aparcamientos. El mapa de Gijón aquí figura más tensionado en sus bordes, pero de manera más homogéneo: el tramo más oeste de La Calzada, que figura con una vulnerabilidad "alta", está en las mismas condiciones de Las Mestas y mejor que buena parte de Viesques, por ejemplo.

Por último, el estudio del Principado analiza esta misma vulnerabilidad urbana desde el punto de vista del parque inmobiliario, analizando cuestiones como la antigüedad de los edificios y la presencia de pisos turísticos. Cimavilla y buena parte del centro, junto a la zona este y la sur, figuran aquí como más vulnerables. Curiosamente, El Llano y Pumarín figuran con una vulnerabilidad "baja" o "muy baja", así como gran parte de La Calzada.

El análisis de todos los valores sin segregar se salda con el diagnóstico citado al principio. Las zonas "muy vulnerables" se concentran en Santa Bárbara, cogiendo parte de Nuevo Gijón y Perchera, y en tramos de Ceares, así como partes más reducidas de Montevil, Contrueces, El Llano (incluyendo varias manzanas de Laviada) y El Polígono, además de parte del barrio de Cimavilla. Con vulnerabilidad "alta" figuran rincones de casi todos los distritos de la ciudad, aunque en menor medida en la zona este.

Este informe, llamado "Análisis del mercado de suelo y vivienda e intervención desde la actividad urbanística", se lo trajo el consejero de Izquierda Unida Ovidio Zapico, responsable de Ordenación del Territorio y Vivienda, para reclamar hace días al Ayuntamiento que les ceda fincas municipales para impulsar planes de vivienda pública. El gobierno local acusó al político de "sectarismo" porque señala que el Principado "boicoteó" el primer intento del Plan Llave al no actualizar los módulos de vivienda protegida. El bipartito no cederá suelo municipal sin "compromisos de plazo y presupuesto". Ayer mismo Zapico volvió a pedir "la colaboración" del Consistorio.