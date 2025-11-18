La Unión de Comerciantes lanza una tarjeta regalo, a la que ya se han adherido 200 establecimientos en Asturias

La Unión de Comerciantes del Principado ha lanzado una tarjeta regalo con la que se podrán hacer compras en sus establecimientos asociados que se sumen a este proyecto en toda Asturias. En cuatro días ya se han adherido 200 comercios de los 800 asociados a la Unión. Quien compre esta tarjeta para regalársela a otra persona, la podrá cargar con 20, 50, 75 o 100 euros, si bien podrán ponerse otras cantidades a medida en el caso de empresas o entidades que las quieran usar como regalo institucional o para sus empleados, por ejemplo para sustituir la cesta de Navidad.

"No es sólo una tarjeta, porque esta tarjeta añade una tecnología propia, con una plataforma moderna que ponemos al servicio de nuestros socios y que ningún comercio de manera individual iba a poder mantener o desarrollar. Esta herramienta profesionaliza el sector, atrae nuevos clientes y demuestra que el comercio local asturiano también sabe innovar, también sabe competir", señaló al respecto la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez. Menéndez presentó la tarjeta junto a la directora general de comercio del Principado, Arantza González, y al gerente de la Unión de Comerciantes, Fernando Clavijo.

La presidenta de la Unión habló de "innovación, utilidad, cercanía y visión de futuro" al referirse a esta tarjeta e insistió en que "esperamos el apoyo de la Administración y también de las empresas asturianas, que cada año buscan formas responsables bien de reconocer a sus equipos o de hacer regalos institucionales. Para eso esta tarjeta es una opción moderna, cercana, y con un impacto directo en nuestra economía".

La tarjeta se lanzará para que pueda usarse en todos los establecimientos de Asturias adheridos, pero habrá versiones para su uso por concejos e incluso un comercio puede plantear hacerlas personalizadas sólo para su establecimiento, apuntó Fernando Clavijo. También señaló que la tarjeta se puede comprar online.

Sistema sencillo

"El funcionamiento es muy fácil: el cliente compra la tarjeta en la Unión de Comerciantes, la validan los comercios para ver que hay saldo, y nosotros liquidamos el importe canjeado a cada uno de los comercios. Es un sistema muy sencillo, muy transparente, muy limpio y muy rápido", agregó el gerente de la Unión de Comerciantes.

Arantza González destacó que esta tarjeta además de impulsar la fidelización y el consumo local también fortalece el tejido empresarial y contribuye al desarrollo económico de Asturias. "Este tipo de acciones son esenciales para mantener vivo el comercio de proximidad, que es parte de nuestra identidad y forma parte de nuestra vida cotidiana", además de fomentar la competitividad, apuntó.