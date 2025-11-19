El Chaflán reabre sus puertas en Gijón: esta es la fecha de su inauguración

La sidrería El Chaflán de Gijón ya tiene fecha para su reapertura. Lo hará este miércoles a las 19.30 horas y bajo la dirección de la nueva dueña, Loreto García. La sidrería, que ha sido una referencia durante décadas de la gastronomía gijonesa, mantendrá su esencia centrada en la buena comida y la bebida tracidional.

"Estoy muy ilusionada", confesaba en septiembre Loreto García, hostelera polesa que se encargará de que el cierre de la sidrería El Chaflán no se prolongue durante mucho tiempo. A mediados de noviembre tiene previsto García la reapertura al público de un negocio que vivió la semana pasada su último día con sus antiguos responsables. "Esto es un templo de comer y de beber sidra, espero hacerlo bien", subraya Loreto García, repleta de emociones, pues el 19 de octubre bajará la persiana la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, de la que también es responsable.

Campeona de escanciado en su momento y una habitual en los jurados de las pruebas para el Concurso de Escanciadores de Asturias, Loreto García califica como "un reto" el tomar las riendas de un establecimiento como El Chaflán, que "tiene la fama que tiene" y mantendrá su esencia chigrera. "Lo dejaré todo como está", asegura la hostelera, que siente "respeto y vértigo" por asumir el mando de un local "con mucho nombre".