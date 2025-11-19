Cimavilla tendrá nuevas luces led en su área de esparcimiento de perros
El proyecto incluye reforzar la iluminación en las zonas del skate park y el auditorio del Cerro
R. V.
Una resolución de Alcaldía de principios de octubre dio su aprobación a un proyecto de mejora de la iluminación en Cimavilla en el entorno del Cerro de Santa Catalina con un precio de licitación de 103.000. Licitación que acaba de activar la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que lidera el edil forista Gilberto Villoria, de cara a seleccionar al contratista que se haga cargo de la obra, que durará unos dos meses.
La actuación a desarrollar se divide en tres partes. Por un lado, y como pieza fundamental del proyecto, se trata de poner luz en el área recreativa para perros, que ahora mismo no tiene y hacerlo con luminarias de tecnología led para ganar eficiencia y ahorrar en consumo.
Pero, además, la operación también supone reforzar la iluminación del skate park del barrio y mejorar el alumbrado en el auditorio Francisco Cienfuegos. En el caso de la zona de mascotas, y como se explica en la justificación del proyecto que se hace desde el servicio de Obras Públicas "la ausencia de iluminación genera condiciones de poca visibilidad que incrementan el riesgo de caídas, tropiezos y accidentes tanto para los propietarios como para los animales. Asimismo, dificulta la supervisión del comportamiento canino y la recogida de excrementos, lo que repercute negativamente en la higiene del lugar"
Otra de las mejoras que se quieren conseguir incorporando iluminación al parque de mascotas es facilitar el control visual por parte de los agentes de policía con el objetivo de frustrar actos vandálicos y comportamientos incívicos.
Televisores para Vicasa
Por otro lado, y con un coste total de unos 9.000 euros, también ha salido a licitación la compra de televisores para las aulas del centro de formación que se incluye dentro de una de las dos alas del edificio de Vicasa, en el barrio de La Calzada. La otra parte del inmueble es la destinada a albergue turístico . La compra en marcha es para seis televisores de dos tipos de modelos y sus respectivos soportes y cableado.
