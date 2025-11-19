Un estudio específico fijará los niveles de ruido por tráfico que soporta Serín

La concejalía de Medio Ambiente, que encabeza el edil popular Rodrigo Pintueles, elaborará un estudio específico del ruido por el tráfico de la "Y" que soportan los vecinos de la parroquia que residen en los núcleos de viviendas más cercanos al nudo de Serín. Un informe que no solo permita cuantificar con datos concretos y actualizados la magnitud del problema, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, que denuncian los vecinos. También que sirva de base para la exigencia de actuaciones ante la Demarcación de Carreteras del Estado y el Principado de Asturias.

"Nos han dicho que en cuanto tengan presupuesto harán un estudio con tres o cuatro mediciones en los puntos más conflictivos para poder reforzar la información que ahora hay en el mapa general del ruido", explicó José Luis Fernández, presidente de la asociación vecinal de Serín tras una reunión con Pintueles y su equipo –estuvieron el director general de Medio Ambiente, Alejandro Navazas y el jefe del Servicio de Vigilancia y Calidad Medioambiental, Jesús Fernández Testón– a la que también asistió el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria.

Los vecinos no solo han llevado al Ayuntamiento sus quejas por un ruido que entienden intolerable. También su petición de que sea el Ayuntamiento "quien nos represente ante otras administraciones. Ellos son quienes tienen la potestad en materia de ruido, para bares y para carreteras" y que "sean tan pesados con quien corresponda como nosotros con ellos".

Desde Medio Ambiente se verbalizó el compromiso de ayudar a los vecinos para que sean escuchados tanto por el ente estatal responsable de las carreteras como por el Principado. "Y en el Principado nos dijeron que lo meterán por la vía de infraestructuras pero también de salud, por el impacto que provoca el ruido en ella", indicó el líder vecinal.