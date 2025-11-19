Besó a la fuerza a dos niños en unas fiestas vecinales en Gijón y ahora se enfrenta a nueve años de prisión: el relato de la Fiscalía

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman nueve años de prisión para un hombre procesado por intentar besar en la boca a dos niños en una fiesta infantil de la espuma que se celebraba en el barrio de Perchera en octubre de 2023. El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, nacido en 1965, acudió al recinto donde tenían lugar las fiestas, en el área recreativa de Las Maravillas, y se dirigió a un niño de diez años, al que cogió con fuerza de la parte superior de los brazos para evitar que se fuera e intentó besarle en los labios, sin conseguir su propósito por la fuerte oposición del menor. Acto seguido hizo lo mismo con una niña de nueve años, cogiéndola fuertemente de los brazos para intentar inmovilizarla, también sin éxito, aunque en esta ocasión logró darle un beso en la mejilla.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos en grado de tentativa, de los artículos 181.1 y 2, 57.1, 48.2, 192.1 y 3, segundo inciso, y 106 del Código Penal. Solicita, por tanto, que se condene al procesado, por el delito consumado, a seis años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Además, se solicita la prohibición de aproximación a la menor, a su domicilio, aunque ocasionalmente se hallara fuera del mismo, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por la misma, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años; inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conllevan un contacto regular y directo con menores durante doce años; y la medida de libertad vigilada durante siete años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Prohibición de acercarse a las víctimas

Mientras, por el delito en grado de tentativa se piden tres años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, aunque ocasionalmente se hallara fuera del mismo, centro de estudios o cualquier otro frecuentado por la misma, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante tres años; inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conllevan un contacto regular y directo con menores durante ocho años; y libertad vigilada durante cinco años, a ejecutar con posterioridad a la pena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a ambos menores, a través de sus representantes legales, con 1.000 euros a cada uno de ellos, más los intereses legales correspondientes. También el abono de las costas procesales. La vista oral se celebró este miércoles a puerta cerrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y quedó vista para sentencia.