Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral

La concejalía de deportes del Ayuntamiento de Gijón, que dirige el edil popular Jorge Pañeda, ha encargado la redacción del proyecto técnico, para acometer las obras de rehabilitación de la piscina y de las pistas polideportivas de la Universidad Laboral. La inversión en las obras necesarias para recuperar estos espacios se estima que alcance los 3 millones de euros. Las obras serán licitadas una vez que esté realizado el proyecto, previsiblemente en la primavera. A su conclusión, Gijón contará con su primera piscina pública al aire libre.

Una de las pistas deportivas de la Universidad Laboral. | MARCOS LEÓN

La vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, destacó ayer que "la restauración de las piscinas y de los espacios deportivos de la Laboral es una demanda histórica de los gijoneses, y estamos trabajando para que pronto sea una realidad. "Esta actuación contribuirá a seguir recuperando las instalaciones del que es el mayor edificio de España y reforzará nuestra candidatura para que la Laboral sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO", añadió. El PP califica como "avance decisivo en la puesta en valor de unas instalaciones históricas" el encargo del proyecto para licitar las obras de estos espacios, en estado de abandono desde hace décadas.

Ya se han solicitado los planos de detalle a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid por parte del Patronato Deportivo Municipal. Una documentación que se remitirá al estudio al que se encargue redactar el proyecto. Tras diagnosticar el estado actual de las estructuras, se determinarán las actuaciones imprescindibles para la recuperación de estos espacios.

De los 3 millones de euros que se invertirán en las obras, 1,5 millones es el coste estimado de la restauración de la piscina, mientras que el proyecto completo —que contemplará también la creación de una zona verde perimetral, la reforma de los vestuarios y la recuperación de las pistas polideportivas algunas de las cuales podrán ser empleadas para nuevas disciplinas— alcanzará aproximadamente los 3 millones de euros. Las cifras definitivas se concretarán una vez finalice el estudio técnico encargado por el Ayuntamiento.

El concejal de Deportes Jorge Pañeda recordó que "llevamos tiempo trabajando en esta idea y el proyecto ya está encargado. Gijón dispondrá de su primera piscina pública al aire libre y, además, volverán a ponerse a disposición de todos los gijoneses, para su uso y disfrute, las pistas polideportivas de La Laboral. Esta actuación forma parte del compromiso que llevábamos en el programa electoral con el que concurrimos el Partido Popular a las últimas elecciones".

Podemos reivindica la idea

El asunto se tratará en el pleno municipal que se celebra hoy, después de que Podemos hubiera presentado un ruego para que el Ayuntamiento proceda a la rehabilitación de la piscina abandonada desde 1990 y las pistas polideportivas. La idea era continuar así con las actuaciones de acondicionamiento en la concesión demanial de espacios deportivos que tiene el Ayuntamiento en la Laboral, con las actuaciones que se realizaron en los campos de hockey, fútbol, béisbol y rugby. Podemos reclama un cronograma de actuación y compromisos firmes de inversión.

Por su parte, el presidente de la asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, Manuel Nevares, señaló ante el anuncio del PP que "bienvenido sea, por ahí hay que empezar, por un proyecto", para "poner en valor y en uso" esos espacios de la Universidad Laboral. Además de que los mismos vuelvan a estar a disposición de todos los gijoneses, Nevares también destacó la importancia de esta actuación si se logra que se escoja la Laboral como candidatura a Patrimonio de la Humanidad, porque "si un día tienen que venir Inspectores de la UNESCO y lo encuentran todo recuperando y funcionando, la imagen será mucho mejor" que la actual en su estado de abandono.

Nevares aprovechó para pedir que se rehabilite "La Casa de la Maqueta, que está al suroeste de la Laboral y que está en una situación límite, porque puede caerse en cualquier momento y forma parte del complejo histórico. Como está inmersa dentro del espacio deportivo, podría utilizarse como vestuarios o como oficinas deportivas". En cuanto a la piscina, abogó porque se incluyan paneles solares para su climatización sin coste energético, facilitando así su uso durante todo el año.

Estimaciones de la actuación

Las obras de rehabilitación se estima que requieran una inversión de 3 millones de euros. La actuación en la piscina en desuso desde los años 90 del siglo pasado alcanzará la mitad de ese presupuesto, 1,5 millones.