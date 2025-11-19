Revuelos entre los interinos del Hospital de Cabueñes de Gijón: "malestar y preocupación" por los recientes ceses y contrataciones de enfermeros
Los cambios se producen por la incorporación del personal fijo de la OPE de 2024
Un grupo de sanitarios interinos del área sanitaria V han asegurado sentir "malestar y preocupación" tras los ceses y contrataciones de enfermeros derivados de la incorporación del personal fijo de la OPE de 2024.
Los enfermeros interinos que han criticado la situación ponen el foco en la "falta de coherencia entre las directrices de la Dirección de Enfermería y Dirección de Personal".
A través de un escrito, estos componentes del personal interino de enfermería han señalado que durante los días 11 y 12 de noviembre fueron avisados telefónicamente para comunicarles el cese de su vacante por la incorporación del personal fijo de la OPE de 2024. En ese sentido, subrayan que "dicho aviso de cese con efectividad el día 12 de noviembre se realiza antes de la publicación definitiva en el BOPA de la resolución de la adjudicación de plazas".
Piden una aclaración
Estos profesionales hacen hincapié en que los avisos de los ceses y nombramientos debieron producirse desde el día 13 y no previamente. "A día de hoy desconocemos quién es la persona que dio la orden de ejecutar dichos ceses", argumentan en el escrito, en el que agregan que "entendemos que este proceso de incorporaciones y ceses tiene que ser difícil de gestionar pero no podemos tolerar todas las irregularidades sucedidas en estos días".
Por ello, estos interinos piden una aclaración sobre la procedencia de las órdenes de cese efectuadas los días 11 y 12 de noviembre, además de una valoración sobre la posible instauración de protocolos de actuación "transparentes y concretos para efectuar los procesos de contratación". Por último, urgen conocer si las actuaciones llevadas a cabo se ajustan al Pacto de Contrataciones vigente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad