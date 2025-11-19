Revuelos entre los interinos del Hospital de Cabueñes de Gijón: "malestar y preocupación" por los recientes ceses y contrataciones de enfermeros

Un grupo de sanitarios interinos del área sanitaria V han asegurado sentir "malestar y preocupación" tras los ceses y contrataciones de enfermeros derivados de la incorporación del personal fijo de la OPE de 2024.

Los enfermeros interinos que han criticado la situación ponen el foco en la "falta de coherencia entre las directrices de la Dirección de Enfermería y Dirección de Personal".

A través de un escrito, estos componentes del personal interino de enfermería han señalado que durante los días 11 y 12 de noviembre fueron avisados telefónicamente para comunicarles el cese de su vacante por la incorporación del personal fijo de la OPE de 2024. En ese sentido, subrayan que "dicho aviso de cese con efectividad el día 12 de noviembre se realiza antes de la publicación definitiva en el BOPA de la resolución de la adjudicación de plazas".

Piden una aclaración

Estos profesionales hacen hincapié en que los avisos de los ceses y nombramientos debieron producirse desde el día 13 y no previamente. "A día de hoy desconocemos quién es la persona que dio la orden de ejecutar dichos ceses", argumentan en el escrito, en el que agregan que "entendemos que este proceso de incorporaciones y ceses tiene que ser difícil de gestionar pero no podemos tolerar todas las irregularidades sucedidas en estos días".

Por ello, estos interinos piden una aclaración sobre la procedencia de las órdenes de cese efectuadas los días 11 y 12 de noviembre, además de una valoración sobre la posible instauración de protocolos de actuación "transparentes y concretos para efectuar los procesos de contratación". Por último, urgen conocer si las actuaciones llevadas a cabo se ajustan al Pacto de Contrataciones vigente.