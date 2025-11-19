El mejor proyecto educativo del año en España tiene base en Gijón: esta es la iniciativa galardonada con un importante premio

Galardón para la educación local. El proyecto "Genyus School" ha recibido el Premio Madrid Impacta 2025 al Mejor Proyecto Educativo de España de 2025, reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Madrid a las iniciativas con mayor impacto social y transformador del país. El acto de entrega se celebró en el Palacio de Cibeles, con la participación de representantes institucionales, expertos en innovación y un jurado compuesto por referentes del emprendimiento, la empresa y la educación. La distinción refuerza así la posición de "Genyus School" en el ámbito de la educación emprendedora y el desarrollo de habilidades sociales júnior.

"Este premio representa un reconocimiento al trabajo colectivo de un equipo que cree profundamente en el poder de la educación para transformar realidades; nuestra misión es que cada alumno descubra su potencial y talento, y cada centro se convierta en un espacio donde aprender sea crear futuro”, destacan desde la dirección de "Genyus School", cuyo fundador es el gijonés Pedro Carrillo. La iniciativa promueve programas que combinan creatividad, pensamiento crítico, colaboración y liderazgo y el modelo se implementa en centros privados, concertados y públicos, impulsando también la colaboración con ayuntamientos y administraciones.

Más de 25.000 estudiantes alcanzados

Hasta la fecha, más de 350 centros educativos y 15 instituciones públicas en España han confiado ya en "Genyus School", que ha impactado a más de 25.000 estudiantes en comunidades como Asturias, Madrid, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Baleares o Andalucía. La empresa, que busca conectar las aulas "con el mundo real y despertando en los más jóvenes la iniciativa, la empatía y la visión de futuro necesarias para afrontar los retos globales", planea expandirse a América Latina en 2026.

La "Metodología Genyus" se estructura en cuatro fases —Activación, Exploración, Reflexión y Aplicación—. "A través de programas como Genyus GO y las Semanas del Emprendimiento, la organización ofrece itinerarios flexibles que integran las competencias emprendedoras dentro del currículo escolar, con bajo impacto en la planificación docente y alto impacto en la motivación del alumnado y profesorado", apuntan desde el centro.