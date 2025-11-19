Las mujeres con discapacidad protagonizarán los actos del 25N

Más del 65% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia de género. Una cifra fría, pero contundente a la que se suma la realidad a la que ayer ponía voz la alcaldesa, Carmen Moriyón, de que estas mujeres "enfrentan barreras adicionales que suponen que, a menudo, no puedan identificar las situaciones de riesgo ni acceder a la protección y asistencia que necesitan". Por eso, el Consejo de Mujeres de Gijón y el área municipal de Igualdad, que lidera la propia Moriyón, han decidido poner el foco en estas mujeres "frecuentemente invisibilizadas" en la conmemoración de este año del 25-N como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ellas serán las protagonistas bajo el lema "Voces que importan, dignidad que proteger".

Recordó Moriyón que "las mujeres con discapacidad sufren violencia de género en mayor porcentaje que las mujeres sin discapacidad. El estudio Inserta "Ojo al dato" establece que un 91,6% ha sufrido violencia emocional, el 72,1% física, el 71,9% control, el 43,2% económica, el 32,1% sexual y el 9,4% vicaria. "La discapacidad es utilizada para ejercer un mayor control, vejaciones e insultos", indicó la directora general de Igualdad, Goretti Avello, en base a los informes. El de la Fundación Cermi, por ejemplo, también indica que el 42,1% de las mujeres con discapacidad sufrió violencia sexual antes de los 15 años y el 35% han sido forzadas a mantener relaciones sexuales.

Este "Voces que importan, dignidad que proteger" dará vida a una campaña de sensibilización con presencia en centros educativos, comercios, sedes de asociaciones y autobuses. El día 25 la gran cita será a las 19.00 horas en la plaza Mayor con una concentración de repulsa. "La violencia de género es una de las más crueles violaciones de los derechos humanos y su erradicación uno de los retos más urgentes de nuestra sociedad", dijo Moriyón.

Treinta años ayudando desde el pionero Centro Asesor de la Mujer

El Centro Asesor de la Mujer ha recibido en lo que va de año a 264 nuevas mujeres en busca de ayuda como víctimas de violencia de género. Una pequeña parte de las 820 mujeres atendidas por ese motivo dentro de las 1.103 del total de las atenciones gestionadas. Y todavía queda algo más de un mes para que acaba el año. Las cifras se corresponden con el año 2025 que no es una año cualquiera para este dispositivo municipal: es el año de su 30º aniversario. El centro se constituyó el 14 de noviembre de 1995 con Vicente Álvarez Areces como alcalde, María José Ramos como concejala del área y Cristina Suárez como directora.

La falta de estadísticas de las primeras anualidades ha impedido al actual equipo hacer un cálculo exacto del trabajo realizado pero, solo contando desde 2005, la cifra de mujeres atendidas alcanza las 12.482. La suma del año en curso evidencia que el problema se mantiene y con el una realidad que no discrimina a nadie. Por edades, el 61,1% d e las atenciones a víctimas de violencia de género dadas en el Centro Asesor de la Mujer ha sido a mujeres de entre 30 y 49 años, con un incremento del 2% en la franja concreta de entre 35 y 39 años. Y un dato que para la directora general de Igualdad, Goretti Avello, es especialmente significativo: se atendió a 21 mujeres mayores de 70 años. De nacional española son el 78% de las mujeres atendidas dejando un 16,5% para mujeres procedentes de Sudamérica y con un 2,1% que va creciendo de mujeres de origen africano.

Por otro lado, el Centro recibió 269 órdenes nuevas de protección lo que fija en 435 las que ahora mismo hay activas. Se tramitaron 79 altas al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres en España.