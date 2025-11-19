Natalia Suárez lleva su exposición "Sopa primordial" a la Fundación Alvargonzález, en Gijón

La sede de la Fundación Alvargonzález, en Cimavilla, acogen hasta el 28 de noviembre la exposición de pintura "Sopa primordial", de Natalia Suárez Acero. La muestra está formada por una serie de obras de Suárez, cuya pintura juega con la variedad de colores y se centra en la diversidad de las formas de vida en el planeta.

En sus cuadros aparecen numerosos peces, faros, rostros y ciudades orientales. El horario para visitar la exposición es de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 13.30 los sábados.