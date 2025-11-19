Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natalia Suárez lleva su exposición "Sopa primordial" a la Fundación Alvargonzález, en Gijón

La muestra estará disponible hasta el 28 de noviembre

Un momento de la inauguración de la exposición.

Un momento de la inauguración de la exposición.

N. M. R.

La sede de la Fundación Alvargonzález, en Cimavilla, acogen hasta el 28 de noviembre la exposición de pintura "Sopa primordial", de Natalia Suárez Acero. La muestra está formada por una serie de obras de Suárez, cuya pintura juega con la variedad de colores y se centra en la diversidad de las formas de vida en el planeta.

En sus cuadros aparecen numerosos peces, faros, rostros y ciudades orientales. El horario para visitar la exposición es de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 13.30 los sábados.

