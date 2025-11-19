Novedades en el crimen de la calle Corrida de Gijón: la condena que pide la Fiscalía para el acusado de matar al DJ Eloy Malnero

La Fiscalía de Área de Gijón solicita tres años y medio de prisión, a sustituir por la expulsión de España durante siete años, para el acusado de propinar un empujón mortal al DJ Eloy Malnero en la calle Corrida el 1 de noviembre de 2024. Al llegar a la altura de una conocida sidrería haciendo esquina con la plaza de Italia, el fallecido tuvo un conflicto fortuito con el hombre. Fruto del mismo, Malnero sufrió un empujón, tropezó y se golpeó al caer en la sien con la fachada de la mencionada sidrería. La Fiscalía acusa al agresor de un delito de homicidio por imprudencia y ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 7.40 horas de la madrugada del Día de Todos los Santos de 2024, el acusado, de nacionalidad venezolana y nacido en 1993, se encontró en la calle Corrida con Eloy Malnero, quien le gastó una broma. El acusado, entonces, se dirigió hacia él, le golpeó, se abalanzó sobre él y lo agarró por la cintura, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. Como consecuencia, el conocido DJ se golpeó con el alféizar de una ventana en la parte trasera del cráneo, según el Ministerio Fiscal. Malnero sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, que derivó en su fallecimiento a las 11.06 horas del día siguiente. La víctima recibió asistencia sanitaria en el Hospital de Cabueñes de Gijón, desde donde fue trasladado al HUCA, en Oviedo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente del 142.1. Solicita que se condene al acusado a tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Se interesa que se sustituya la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante siete años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al hijo del fallecido con 50.000 euros y al SESPA, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos generados, todo ello más los intereses legales correspondientes.