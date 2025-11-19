Ingresa en prisión provisional un nuevo detenido vinculado a la banda de narcos dominicanos asentados en Gijón

Un nuevo detenido implicado en las operaciones de la peligrosa banda de narcotraficantes dominicanos que tenía su base en Gijón y que esperará al juicio desde el Centro Penitenciario de Asturias. El Juzgado de Instrucción nº. 1 de Oviedo decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para este individuo que fue apresado días después de que la Policía Nacional, junto a la Guardia Civil, realizara una macrorredada en Gijón.

La Fiscalía del Principado de Asturias le atribuye un delito de pertenencia de organización criminal, tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento. Este arresto supone la segunda entrada en prisión provisional de un total de cinco detenidos en Asturias.

Al igual que con el anterior apresado, se considera que existe un riesgo de fuga al tratarse de un hombre de nacionalidad extranjera y que conserva vínculos con su país de origen. También solicitó esta medida al considerar la gravedad de los hechos y la pena que puede recaer sobre el detenido, así como la posibilidad de que este mismo pueda destruir algunas pruebas.

"Operación Transporte"

Desde hacía meses, la Policía Nacional mantenía abierta la "Operación Transporte" con la que seguían de manera meticulosa los pasos de una banda, la primera conocida en España de "Crime as a Service (CaaS)", el crimen entendido como una empresa que ofrece sus servicios, que tenía su sede en Gijón.

Desde allí ofrecía sus servicios a otros grupos de narcotraficantes para realizar "vuelcos" (robos de droga a otros narcotraficantes), cobrar deudas, hacer "amarres" (secuestros) o incluso "dar piso" (matar) a quienes les señalen. De origen dominicano, en Gijón actuaban a través de varios locales y pisos repartidos por la ciudad. Uno de ellos en la calle Ramón Areces de Montevil, donde se establecieron en verano y desde el que operaban. No levantaban sospechas en la zona, a excepción de algún vecino que declaró que le sorprendía los coches de gran tamaño y de marcas caras.

La UDYCO Central, con base en Madrid, y la de Gijón, y también la Guardia Civil colaboraban en la investigación de ese grupo de "servicios criminales", que ofrecía también dar seguridad a transportes de droga por España. Todo se precipitó hace unos días cuando los agentes observaron que cuatro de los miembros de la banda, de origen dominicano, viajaron desde Gijón hasta El Casar de Escalona (Toledo) armados para dar muerte a un narco al que le reclamaban una deuda por parte de otro grupo criminal..

Ante esto, la Policía decidió intervenir, intentando detener a los implicados antes de que la cosa llegara a mayores. Cerca ya del pequeño pueblo de El Casar, agentes de paisano en coches camuflados les hicieron el bocadillo (colocaron un coche delante y otro detrás) a los dominicanos. Entonces ellos hicieron fuego hasta en nueve ocasiones. Los policías repelieron. Uno de los narcos murió y otros tres quedaron heridos.

Tras el tiroteo en la provincia de Toledo, la Policía precipitó las otras detenciones de la "Operación Transporte". Otras cuatro personas fueron detenidas en Gijón, ingresando uno en prisión provisional. Se registraron domicilios particulares donde vivían, en la calle Marqués de Casa Valdés, en el barrio de La Arena, y en la calle Orbón, próxima a Las Mestas. También revisaron los agentes un bar de la calle Ramón Areces, en el barrio de Montevil. La investigación todavía continúa abierta y bajo secreto de sumario.