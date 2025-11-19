La pintora Mabel Lavandera muestra su obra en la asociación vecinal de Somió

La sede de la asociación de vecinos "San Julián" de Somió acoge hasta el día 28 de noviembre la exposición pictórica retrospectiva de obras de Mabel Lavandera. El horario de visita de la muestra es de seis a ocho de la tarde. La exposición se inauguró en la tarde de ayer con una charla que ofreció la artista a los asistentes. Un acto que se enmarca en la II Semana del Arte y de la Creación que organiza la asociación vecinal de esta parroquia rural gijonesa. Las jornadas de arte y creación, que por segundo año organiza la Asociación de Vecinos San Julián, seguirán hoy miércoles con otra actividad cultural en el mismo lugar, a las 19.00 horas. Se trata de una conversación sobre música con los hermanos Mario y Eduardo Viñuela Suárez. Mañana será el turno para una charla sobre arte y artesanía en la alta costura contemporánea, actividad que comenzará a la misma hora, pero en un emplazamiento diferente, en este caso en el Palacio de La Riega. Intervendrán Beatriz y Fernando Claro, directivos de Claro Couture. El viernes en la sede de la asociación de vecinos, tiempo para el teatro con el grupo costumbrista Rosario Trabanco, también a las 19.00. El sábado están previstas una visita guiada en el Museo Evaristo Valle, al mediodía, y un concierto de la soprano Cristina Van Roy en la iglesia de Somió a las 20.30. Con esto, se pondrá fin a un programa de actos culturales que está teniendo gran acogida en Somió.