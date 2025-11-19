El PSOE pide destinar la inversión de Marqués de San Esteban "a otras calles"

El grupo municipal socialista, a través de su edil Ramón Tuero, propone al gobierno local "que destine el dinero previsto para la reforma de Marqués de San Esteban a otras calles que aún no han sido arregladas". El proyecto, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, busca renovar el pavimento de la acera para dar con una solución que frene su deterioro. Tuero dice que la obra original fue una "chapuza". "Denunciamos reiteradamente esta situación y nunca reconocieron sus errores", asegura. "Es inadmisible que una calle reformada con un millón de euros tenga que rehacerse nuevamente", añade. "Hay muchas otras calles de Gijón que necesitan una intervención", completa.