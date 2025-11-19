El PSOE pide destinar la inversión de Marqués de San Esteban "a otras calles"
El grupo rechaza que un vial "reformado hace seis años tenga que rehacerse"
El grupo municipal socialista, a través de su edil Ramón Tuero, propone al gobierno local "que destine el dinero previsto para la reforma de Marqués de San Esteban a otras calles que aún no han sido arregladas". El proyecto, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, busca renovar el pavimento de la acera para dar con una solución que frene su deterioro. Tuero dice que la obra original fue una "chapuza". "Denunciamos reiteradamente esta situación y nunca reconocieron sus errores", asegura. "Es inadmisible que una calle reformada con un millón de euros tenga que rehacerse nuevamente", añade. "Hay muchas otras calles de Gijón que necesitan una intervención", completa.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…