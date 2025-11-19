Una ruta por Gijón para reivindicar "los derechos de la infancia": así es la iniciativa del colegio Honesto Batalón para este jueves

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves, la comunidad educativa del colegio Honesto Batalón ha preparado una ruta por distintos puntos de la ciudad. Los alumnos y los profesores del centro de Cimavilla repartieron hoy una larga ristra de lienzos, cartulinas y muñecos en diferentes ubicaciones del Barrio Alto y La Arena.

Con la "ilusión" de conseguir que los vecinos y comerciantes se involucren en la celebración del Día de los Derechos de la Infancia, los escolares partieron del colegio a las 12.00 horas. En los lienzos que han distribuido destacaron "el derecho a la educación, a la salud, a jugar, a tener una familia y a ser escuchados", entre otros. "Cada cuadro cuenta una historia", señalaron.

El objetivo del Honesto Batalón es que los gijoneses y visitantes se fijen este jueves en las obras que han colocado y reflexionen sobre la importancia de proteger y respetar los derechos de la infancia. "Queremos que sea una jornada para visibilizarlos, celebrarlos y recordarlos", aseveraron.

Algunos de los puntos en los que los han distribuido son el propio colegio, la Casa del Chino, el Museo Casa Natal de Jovellanos, la residencia de Cimavilla, la biblioteca de La Arena, el centro de salud Puerta de la Villa, el Palacio de Revillagigedo y la Casa Paquet. Los muñecos están acompañados por código QR que da acceso al mapa de la ruta y a un vídeo sobre cómo se creó el proyecto.