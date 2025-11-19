Dos tipos de contrato y 166 plazas para el plan de empleo

La Junta de Gobierno dio ayer luz verde a las bases para la selección de los beneficiarios de la edición 2025-26 del Plan de Empleo Municipal, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo y el Fondo Social Europeo. A las bases y a la aceptación de la subvención de 4,2 millones concedida por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo. Esta convocatoria servirá para seleccionar a 166 personas que tendrán opción a trabajar durante un año en una de las dos modalidades de contrato que se ofertan: contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral o contrato formativo para adquirir una práctica profesional adecuada.

Las bases establecen la reserva de 81 plazas a mayores de 45 años y 49 a personas perceptoras de salario social. Así mismo se dará prioridad a mayores de 52 años y a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. El sistema de acceso es por concurso.

También en el marco de los acuerdos del pacto "Gijón Futuro" están los incentivos a empresas de Gijón Impulsa, a las que pertenecen las ayudas a la diversificación de mercados y crecimiento empresarial aprobadas también por la Junta de Gobierno por una cuantía cercana a 273.000 euros repartidos entre 65 beneficiarios.

Por otro lado, la Junta de Gobierno adjudicó a la firma Electronic Trafic el servicio de mantenimiento, conservación y reparación del sistema centralizado de control de tráfico (SCCT) por alrededor 6,5 millones (IVA incluido) entre 2026 y 2028. A mantenimiento van 5,4 millones, a derribos y transportes especiales 187.550 euros y a obra nueva un millón.

También se aprobó un ajuste en el artículo dedicado al fraccionamiento del pago en las bases para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de rehabilitación en los denominados barrios degradados.