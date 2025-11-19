La Universidad Europea quiere abrir en Gijón en el curso 2027-2028: esta es la fórmula que ha activado para lograrlo

La Universidad Europea ha "reafirmado" este miércoles su "decisión de avanzar con su proyecto" para desembarcar en Gijón. Una llegada que, apuntan desde la institución, se sustenta en dos iniciativas "paralelas, ajustadas a normativa y complementarias entre sí", que "garantizan el objetivo de inicio de la actividad académica en el curso 2027-2028". La primera, la ya consabida, supondrá la apertura de la Universidad Europea de Asturias, "una vez obtenidos los informes favorables y preceptivos de los distintos organismos competentes y la aprobación del Parlamento autonómico". En la segunda reside el "quid" de la cuestión, pues la Europea ha activado la vía para abrir en la ciudad como un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. "Este enfoque plantea una vía prevista en la normativa y transparente que ya se utiliza en España", transmiten desde la Universidad, que ya ha presentado por registro esta petición en el Principado.

"El Ayuntamiento de Gijón no puede más que celebrar la determinación de la Universidad Europea de instalarse en nuestra ciudad en 2027; la apuesta de esta institución universitaria, referente en España, por venir a Gijón es clara, y el Ayuntamiento ha puesto y seguirá poniendo a su disposición la ayuda que necesiten", aseguró la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que señaló que el gobierno local "garantizó la disponibilidad del terreno en tiempo récord y ha sido capaz de ejecutar las obras de urbanización necesarias", en referencia a la parcela de La Pecuaria donde se instalará la Europea, en el marco de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

En cuanto a la tramitación, la primera fórmula, más compleja, "se encuentra a la espera del informe del Consejo General de Política Universitaria y en proceso de adaptación al actual marco regulatorio derivado de la aprobación del Real Decreto 905/2025". Este, ya en vigor, actualiza el marco jurídico universitario y refuerza los criterios de calidad y excelencia académica. La segunda vía, la del centro adscrito, "permitirá generar un impacto positivo inmediato en forma de empleo cualificado, retención de talento, atracción de estudiantes internacionales e inversión en infraestructuras, garantizando siempre los más altos estándares docentes y de investigación", subrayan desde la Universidad Europea.

Una "inversión millonaria" con un "proyecto educativo sólido"

Por la opción del "centro adscrito" también han optado para aterrizar en Asturias la Universidad de Nebrija, en Avilés, y la Universidad Alfonso X, en Oviedo. Estas ya han pasado los primeros filtros, si bien resta todavía un tiempo para que arranquen las clases en las mencionadas ciudades. En ese sentido, Carmen Moriyón remarcó que "Gijón es firme en su exigencia al Gobierno del Principado de Asturias de que dé a esta solicitud de la Universidad Europea, como mínimo, la misma tramitación urgente que a las otras dos solicitudes de instalación de centros adscritos que ha habido en Asturias recientemente". "Hay que recordar que estamos hablando de una inversión millonaria y un proyecto educativo sólido, que pretende consolidarse como universidad tan pronto como se lo permita la normativa", indicó la regidora, que agregó que "nadie entendería que el Gobierno del Principado no reaccionara con la máxima prontitud ante una oportunidad que solo da buenas noticias a Gijón y a Asturias".

El plan de la Universidad Europea para Gijón incluye impartir ya en su primer año en marcha 14 titulaciones, 12 de grado y dos de posgrado. Se trabaja en el diseño de un gran campus, de más de 7.000 metros cuadrados, en el que se pretenden incluir recursos de aprendizaje práctico, entre ellos, un hospital de simulación y laboratorios. La entidad educativa aspira a dar con un enfoque arquitectónico que permita blindar, además, grandes zonas verdes, con jardines y áreas de estancia. No hay modificaciones en el proyecto ni a nivel académico ni arquitectónico pese a la puesta en marcha de esa segunda vía con la que se pretende agilizar la llegada de la Europea a la ciudad.