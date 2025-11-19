Los vecinos de Nuevo Gijón transmiten sus reivindicaciones a los grupos municipales

La sede de la asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, que engloba también Perchera y La Braña, acogió este miércoles un nuevo encuentro en el marco de las jornadas "Pensando el futuro del barrio". La particularidad residió en que estuvieron presentes representantes de varios grupos municipales, que escucharon las reivindicaciones y necesidades de los vecinos. Participaron Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales; Jorge Pañeda, edil de Deportes y Educación; y los concejales Jacobo López, Alejandro Farpón y Olaya Suárez, de PSOE, IU y Podemos, respectivamente. La iniciativa continuará este jueves, con un monólogo de Carlos Alba, "Cellero", mientras que el viernes habrá un amagüestu popular en el parque de Víctor Fernández.

Participantes en la sesión. / Ángel González