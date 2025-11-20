Nueva newsletter de ocio
La cafetería Bella Vida celebra sus ocho años de actividad en Gijón
El grupo "Querida Margot" presentó su nuevo disco en la fiesta
N. M. R.
La cafetería La Bella Vida celebró este jueves sus ocho años de actividad con una fiesta con amigos y clientes.
En el local ubicado en la calle Capua, para celebrar este aniversario, se ha vivido una tarde repleta de actividad. Durante la fiesta, el grupo local "Querida Margot" presentó su nuevo disco. Entre los asistentes al evento estuvo el actor Sergi López.
El octavo aniversario de La Bella Vida, además, llega unos meses después de que se produjera un accidente cuando un coche arrolló su terraza después de que la conductora perdiera el control del vehículo. El siniestro dejó varias personas heridas leves.
