Cambios en el Muro y la "estrellona", 265 ubicaciones, 760 arcos y más de cinco millones de puntos de luz: así será la decoración navideña en Gijón

"Esta Navidad vestirá Gijón con una de sus puestas en escena más amplias hasta la fecha", reivindicó este jueves Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, para arrancar la presentación de la iluminación que convertirá a la ciudad en un paraíso navideño. El despliegue decorativo llegará a 265 ubicaciones, incluidas 26 zonas rurales y con 22 nuevos puntos incorporados en esta edición. Habrá 330 motivos y más de cinco millones de puntos de luz. A nivel cromático, predominarán los tonos rojos, blancos y dorados. "Es una decoración elegante, inspirada en la del año pasado pero ampliándola con novedades; combina tradición y modernidad", señaló Villoria.

Continuando con las cifras, gijoneses y visitantes disfrutarán de 760 arcos, 211 elementos 3D y 141 decoraciones singulares (techos, cornisas y fachadas). También 660 árboles de distintos tamaños "que aportarán volumen y ritmo a las principales avenidas y plazas". "Será una iluminación cálida y envolvente, capaz de transformar Gijón en un paseo festivo y pensada para realzar el carácter urbano y llevar la magia de la Navidad a los rincones rurales", subrayó Gilberto Villoria, que confirmó que el paseo de Naval Azul, en El Natahoyo, llevará iluminación específica. "La obra se va a prorrogar hasta el 15 de diciembre aproximadamente, por lo que no estará decorado hasta entonces", afirmó Villoria.

Los Reyes Magos, junto a la "estrellona"

El edil forista desgranó varios puntos fuertes de la decoración, que se activará el 28 de noviembre. En la plaza Mayor, la base del "arbolón" estará dotada de iluminación. Precisamente esta mañana varios operarios se afanaban en los preparativos. También habrá diversos elementos suspendidos en el aire. Repite la popular "estrellona" en el Náutico. Debajo de la misma, como novedad, se dispondrán figuras de los tres Reyes Magos, de ocho metros de altura. El Muro de San Lorenzo también cambiará bastante respecto a la Navidad precedente. "Desde la Escalerona hasta el puente del Piles habrá faldones iluminados con motivos navideños y guirnaldas longitudinales a modo de techo", destacó Gilberto Villoria.

Los preparativos del gran "arbolón" de la plaza Mayor. / Marcos León

En la plaza de Europa, asimismo, se potenciará los elementos decorativos, mientras que la fachada del teatro Jovellanos lucirá tonos dorados. La calle Corrida proseguirá con el techo de estrellas y la plaza de la República, en El Coto, contará con un elemento 3D de grandes dimensiones. Algún retoque tendrá la plaza del Parchís, donde se mantiene un gran árbol y el lazo rojo que envolverá el Antiguo Instituto. Frente a la iglesia de San Pedro estará, de nuevo, un belén dorado. Las parroquias tendrán un arco específico para ellas. En la presentación, desarrollada en el salón de recepciones del Ayuntamiento, estuvieron la Alcaldesa, Carmen Moriyón; el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador; la concejala de Hacienda, María Mitre; el presidente de Divertia, Oliver Suárez; y el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno.