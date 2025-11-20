Cinco sindicatos afean la gestión de personal de Emtusa tras dos sentencias

De "inaceptables" consideran los sindicatos ASI, UGT, Usipa, CSI y USO–que ocupan nueve de los 13 puestos del comité de empresa de Emtusa– "los procedimientos que se aplican para la contratación de personal" en la Empresa Municipal de Transportes Urbanos y por ello exigen al equipo de gobierno a que "requiera a la dirección de la empresa acatar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia". Sentencias que ratifican la nulidad de dos modificaciones incorporadas al convenio colectivo. Los cinco sindicatos denuncian que en base a los ajustes anulados hay ocupadas "ilegalmente" dos plazas de promoción interna y se modificó el organigrama del departamento de administración "para aumentar puestos directivos y crear plazas específicas de coordinadores".