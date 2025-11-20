Conversaciones sobre música con Mario y Eduardo Viñuela en la Semana del Arte y de la Creación de Somió
"Nos han dado una clase magistral sobre composición", aplauden desde la asociación vecinal "San Julián"
La sede de la asociación vecinal "San Julián" de Somió acogió este miércoles una conversación sobre música con Mario Viñuela y Eduardo Viñuela, enmarcada en la segunda edición de su Semana del Arte y de la Creación. "Nos han dado una clase magistral sobre composición y hemos podido conocer cómo se componen obras musicales para teatro o cine, además de otros detalles muy interesantes", señalaron desde la entidad.
Mario Viñuela es músico, compositor y realizador audiovisual, y ha compuesto bandas sonoras para televisión, cine y otras plataformas, mientras que Eduardo Viñuela es profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. La Semana del Arte y de la Creación todavía aguarda varias actividades más y culminará este sábado.
