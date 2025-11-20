Conversaciones sobre música con Mario y Eduardo Viñuela en la Semana del Arte y de la Creación de Somió

La sede de la asociación vecinal "San Julián" de Somió acogió este miércoles una conversación sobre música con Mario Viñuela y Eduardo Viñuela, enmarcada en la segunda edición de su Semana del Arte y de la Creación. "Nos han dado una clase magistral sobre composición y hemos podido conocer cómo se componen obras musicales para teatro o cine, además de otros detalles muy interesantes", señalaron desde la entidad.

Mario Viñuela es músico, compositor y realizador audiovisual, y ha compuesto bandas sonoras para televisión, cine y otras plataformas, mientras que Eduardo Viñuela es profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. La Semana del Arte y de la Creación todavía aguarda varias actividades más y culminará este sábado.