La Escuela de Hostelería de Gijón acoge un concurso de tortillas

Participaron alumnos de centros educativos de distintas ciudades

El concurso de tortillas en la Escuela de Hostelería de Gijón, en imágenes. / Lucas Cid

N. M. R.

Las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo acogieron este jueves la celebración de la sexta edición del concurso regional de tortillas de patata.

En el concurso participaron alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón y de los IES de Pravia, Llanes, Tapia y Leopoldo Alas Clarín de Oviedo. Ángel Balea, director general de Formación Profesional de la Consejería de Educación, fue el encargado de puntuar sus creaciones.

