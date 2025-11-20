La Escuela de Hostelería de Gijón acoge un concurso de tortillas

Las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo acogieron este jueves la celebración de la sexta edición del concurso regional de tortillas de patata.

En el concurso participaron alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón y de los IES de Pravia, Llanes, Tapia y Leopoldo Alas Clarín de Oviedo. Ángel Balea, director general de Formación Profesional de la Consejería de Educación, fue el encargado de puntuar sus creaciones.