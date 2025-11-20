Gijón busca la excelencia turística: empresas con distintivos de calidad y premios a las mejores trayectorias

La situación de los distintivos de calidad en los que se trabaja desde Visita Gijón –en concreto, la certificación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), del programa Biosphere Sustainable y el distintivo de accesibilidad Tur4all– fue uno de los puntos de trabajo de los miembros de la Mesa de Turismo de Gijón, reunidos en la Casa Paquet bajo la presidencia de Ángela Pumariega en su condición de concejala de Turismo. Tras realizar las auditorías pertinentes a las empresas participantes -69 SICTED y 7 convalidaciones por tener la Q de Calidad Turística-, se propone renovar las distinciones a las 76 empresas evaluadas. En el comité anterior, en junio, se distinguieron 25 empresas.

“Desde la concejalía seguimos apostando por un modelo turístico basado en la excelencia, la sostenibilidad y la accesibilidad. Renovar los distintivos no es solo un reconocimiento al trabajo bien hecho por nuestras empresas, sino también una garantía de calidad para quienes nos visitan”, concretó la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

La mesa también sirvió para abrir la propuesta de candidaturas a los premios Trayectoria 2025, creados por Visita Gijón Profesional para poner en valor el esfuerzo de las empresas que ayudan a la mejora de la oferta de la industria turística local. Los premios entregarán coincidiendo con el Día del Turismo de la próxima edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Hay cuatro categorías. Trayectoria Profesional está orientada a personas físicas que han mostrado su compromiso con la industria turística de la ciudad y que han participado de manera activa en la cogobernanza junto con la Administración Pública en la consecución de los objetivos de crecimiento del sector. Trayectoria Comprometida está orientada a personas físicas o jurídicas que muestran su constante preocupación y compromiso con la sostenibilidad de entorno y del impacto que genera el turismo en nuestra sociedad, además de entender la importancia de que el turismo es cosa de todos y todas e inclusivo.

Trayectoria Innovadora busca a personas físicas o jurídicas que hayan mostrado su grado de innovación en el sector local a través de buenas prácticas dirigidas al diseño y comercialización de productos turísticos novedosos y su contribución al turismo experiencial en el destino y aquellas iniciativas líderes que constituyan un ejemplo a seguir para otras empresas turísticas. Y Trayectoria Académica se fija en estudiantes del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de Oviedo, de cara a estimular la realización de Trabajos Fin de Máster relacionados con la sostenibilidad turística en el destino Gijón