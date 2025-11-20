Un hombre se enfrenta a 7 años de cárcel por agredir sexualmente a niña de 13
El acusado, con un retraso mental leve, mantuvo relaciones con la menor de forma consentida, explica la Fiscalía
Los hechos los denunció la madre
La Fiscalía pide 7 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por mantener relaciones consentidas con una niña de 13 años. La vista oral se celebró este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y quedó vista para sentencia. El Ministerio Fiscal explica en su relato que, el 3 de septiembre de 2021, el procesado mantuvo relaciones sexuales consentidas con la pequeña que, en ese momento, tenía 13 años. Dichas relaciones fueron consentidas. Los hechos los denunció la madre tras haber contado la niña lo que pasó.
El procesado, explica el fiscal, padece un retraso mental ligero, pero era consciente de lo que hacía. Por ello, la Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.
Las penas
El fiscal pide una condena de siete años de cárcel. Además, 14 años sin poder tener un empleo relacionado con niños y una orden de alejamiento de 200 metros. En concepto de responsabilidad civil, pide 5.000 euros.
