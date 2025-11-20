Invierte en tu paraíso: chalet clásico con potencial a 5 minutos de la playa en Asturias

El mercado inmobiliario asturiano continúa mostrando señales de dinamismo, especialmente en zonas consolidadas, dotadas de servicios y muy demandadas por quienes buscan vivienda lista para entrar a vivir o una inversión con rentabilidad asegurada. Hoy destacamos propiedades muy representativas del momento actual de la mano del portal inmobiliario tucasa.com

Impresionante chalet independiente cerca de la playa en Navia, Concejo por 900.000 euros

Entrada de casa en Navia, Concejo / Tucasa.com

Navia pone en el mercado una de sus propiedades más sorprendentes: un chalet independiente de 1.000 m² construidos sobre una parcela de 2.500 m², situado en pleno núcleo urbano y a solo 500 metros de la playa. La vivienda destaca por su enorme superficie, su estructura en piedra y su versatilidad, aunque requiere reformas para recuperar todo su esplendor.

La casa se distribuye en tres plantas más sótano, con 12 dormitorios, 13 baños y tres salones, uno de ellos con chimenea. Su luminosidad, orientación suroeste y amplitud la convierten en una opción ideal para grandes familias o proyectos turísticos.

El sótano alberga una de las joyas de la propiedad: una sidrería-restaurante privada, además de sala de juegos y zona técnica, lo que abre posibilidades únicas para eventos o usos profesionales.

En el exterior, una parcela llana de 2.500 m² ofrece espacio para jardines, terrazas, aparcamiento y zonas de ocio, con vistas a la ría y un entorno tranquilo pero bien conectado.

Piso reformado, amplio y luminoso en La Calzada, Gijón por 129.000 euros

Piso en La Calzada, Gijón / Tucasa.com

Situado en la calle Pizarro, haciendo esquina con la calle Gran Capitán y a escasos metros de la calle Brasil, este piso de tres dormitorios y 99 m² construidos supone una de las ofertas más atractivas del barrio.

Reformado íntegramente para estrenar, su distribución parte de un amplio hall central desde el que se accede a todas las estancias, logrando un espacio ordenado, práctico y equilibrado. La vivienda cuenta con una amplia cocina con despensa, un baño renovado y un salón luminoso gracias a su ubicación en esquina y a su orientación sureste.

A ello se suma un aspecto muy valorado: al tratarse de un piso por planta, la tranquilidad está garantizada.

La zona, una de las más completas de Gijón, destaca por su cercanía a supermercados, comercio de barrio, ambulatorios, colegios, piscinas, parques infantiles, líneas de autobús y acceso rápido a las autovías.

El edificio, eso sí, no dispone de ascensor, un detalle a considerar pero compensado por el excelente estado y amplitud del inmueble.

Moderno piso listo para entrar, en El Llano, Gijón por 170.000 euros

Piso en El Llano, Gijón / Tucasa.com

En uno de los barrios más solicitados de Gijón, junto al Pryca, se encuentra este piso ofrecido en exclusiva por Alonso & Asociados. Con 73 m² construidos, esta vivienda combina funcionalidad, calidez y estilo.

El salón incorpora una chimenea eléctrica y un revestimiento en piedra que aporta un toque contemporáneo. La cocina americana, práctica y moderna, conecta directamente con un patio de luces de uso y disfrute.

La vivienda cuenta con dos dormitorios interiores, diseñados para garantizar descanso y silencio, así como un baño completamente equipado con plato de ducha, mampara y ventana exterior.

Entre sus mejoras destacan las ventanas de PVC oscilo batientes, suelo cerámico imitación madera, iluminación LED y puerta de seguridad. El inmueble se encuentra en un estado impecable, listo para entrar a vivir desde el primer día.

El edificio, con fachada rehabilitada y portal sin barreras arquitectónicas, no tiene derramas pendientes, lo que supone tranquilidad y ahorro para el futuro propietario.

La ubicación es otro de sus grandes puntos fuertes: supermercados, comercios, colegios, zonas verdes y transporte público se encuentran a pocos pasos.

Las propiedades confirman su atractivo dentro del mapa residencial de Asturias. Viviendas reformadas, bien situadas y listas para habitar continúan siendo productos muy buscados en un mercado dinámico y sostenido por la demanda local.

Estas opciones representan ese equilibrio entre precio, ubicación y estado del inmueble, un trío que sigue marcando la diferencia para quienes quieren comprar vivienda en Gijón.

